Депозити vs НПФ: 20 років у цифрах — що насправді захистило ваші гроші Сьогодні 09:50

Порівняння депозитів та НПФ

Коли мова заходить про накопичення, більшість українців автоматично згадують банківський депозит. Надійно, звично, зрозуміло. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — значно менш популярна відповідь, хоча існують в Україні від 2004 року. Та що реально відбувалось із грошима в цих двох інструментах протягом останніх 20 років? Відповідь у цифрах.

Як це працює: базові механізми

Банківський депозит — це договір між вкладником і банком, за яким банк зобов’язується повернути кошти за нарахованими відсотками у визначений термін. Депозит є інструментом фіксованої дохідності: ставка відома заздалегідь, ризик мінімальний (у межах гарантованої суми), але й потенціал обмежений.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) — це юридична особа, що накопичує пенсійні внески учасників та інвестує їх через компанію з управління активами (КУА).

НПФ вкладає кошти у державні цінні папери (до 50%), банківські депозити (до 50%), корпоративні облігації та акції. Дохідність не гарантована — вона залежить від результатів інвестування. Зате учасник НПФ не сплачує 18% ПДФО під час накопичення завдяки податковій пільзі.

20 років в одному графіку

За 2005−2025 роки середня депозитна ставка в Україні коливалась від 7% (2021) до 22% (2015). Середня дохідність НПФ — від 6% (2021) до 20−22% (2012−2013). Обидва показники регулярно змагались із інфляцією, і перемогу здобував то один, то інший. Критичні роки — 2015 (інфляція 43,3%) та 2022 (26,6%) — стали справжнім іспитом для обох інструментів.

Ключові точки

Рік Подія Вплив на депозити Вплив на НПФ 2008–2009 Фінансова криза, банкрутства банків Масові невиплати, паніка Дохідність впала до 5 %, але фонди вижили 2014–2015 Анексія Криму, девальвація, інфляція 43 % Ставки зросли до 22–25 %, але реальна дохідність від'ємна НПФ показали +18 %, але також не покрили інфляцію 2020 COVID-19, зниження облікової ставки НБУ до 6 % Депозитні ставки впали до 7–9 % НПФ: +11,4 %, що вдвічі перевищило інфляцію 5 % 2021 Рекордно низькі ставки (4,27 % — мінімум за всю історію) Депозит ~7 % — найнижче за 20 років НПФ: 6 % середня, третина фондів — збиткові 2022 Повномасштабне вторгнення, інфляція 26,6 % НБУ підняв ставку до 25 %, депозити зросли НПФ: +15 %, але проти інфляції — мінус 2024 Відновлення ринку Депозити 15–18 %, максимум до 18 % річних НПФ: рекордні +20 %, активи досягли 5,7 млрд грн

Головний розрахунок: 10 тис. грн вкладені 2005 року

Ось що відбулось би з 10 тис. грн, якби ви поклали їх в один з інструментів на початку 2005 року і реінвестували щорічно:

Сценарій Сума 2025 р. Коментар НПФ (без податків під час накопичення) ≈173 тис. грн Складний % без щорічного податкового «обрізання» Депозит (після 23 % податків: ПДФО 18 % + ВЗ 5 %) ≈87 тис. грн Щорічне стягнення ~23 % від доходу суттєво гальмує зростання Інфляційний бар'єр (скільки потрібно, щоб просто не знецінитись) ≈99 тис. грн Депозит після податків — нижче цього рівня

Висновок: депозит після сплати всіх податків за 20 років не встиг за інфляцією. НПФ завдяки податковій пільзі — обійшов її майже вдвічі.

Податковий фактор: прихована перевага НПФ

Це найменш відома, але найважливіша різниця. З доходу за депозитом щороку автоматично стягується 18% ПДФО + 5% військовий збір = 23%. У НПФ під час накопичення ці податки не стягуються — вони сплачуються лише під час виплати пенсії, і лише 18% ПДФО (без ВЗ для пенсіонерів).

На практиці це означає: якщо депозит приносить 15% річних, реальна дохідність після податків — близько 11,5%. НПФ з такою ж базовою дохідністю дає повні 15% — і ці гроші продовжують «працювати» без обрізання.

Ризики: де та що може піти не так

Ризики депозиту

Системний ризик банку. Гарантується ФГВФО лише до 600 тис. грн на одного вкладника в одному банку. У 2014−2015 роках збанкрутувало понад 90 банків — частина вкладників втратила кошти понад ліміт.

Інфляційний ризик. У роки з інфляцією 26−43% навіть ставка 20−22% давала від’ємну реальну дохідність.

Ризик раннього розірвання. Більшість депозитів за дострокового розірвання дають 0,1% замість обіцяних 15−18%.

Ризики НПФ

Ринковий ризик. Кожен третій НПФ 2021 року показав від’ємну дохідність. Різниця між кращим і гіршим фондом — десятки відсотків за рік.

Ризик КУА. Результат залежить від якості управління активами конкретної компанії.

Ризик ліквідності. Виплати з НПФ можливі лише в разі досягнення пенсійного віку, критичній хворобі або виїзді на ПМП за кордон.

Регуляторний ризик. Зміни в законодавстві можуть вплинути на умови виплат.

Дохідність топ-НПФ: хто скільки заробив

За підсумками 2024 року загальний дохід від інвестування пенсійних активів усіх НПФ склав 4,96 млрд грн, зростання на 21,3 % порівняно з 2023 роком. Загальні активи системи досягли 5,7 млрд грн — рекордний показник.

НПФ Дохідність (останній рік, дані 2021) Накопичена від дня заснування Династія 9,6 % ~23 % середньорічних від 2013 р. Емерит-Україна 8,5 % Стабільно в топ-3 ОТП Пенсія 7,2 % Найбільша клієнтська база Фармацевтичний 7,3 % Корпоративний, обмежений доступ Середня по ринку 6,2 % (2021) / 20 % (2024) Значна розбіжність між роками

Дані: НКЦПФР, Мінфін

Як обрати недержавний пенсійний фонд: що дивитися у 2024−2025 роках

Система недержавних пенсійних фондів в Україні вже далеко не експеримент: станом на 2024−2025 роки в країні діє близько 50−60 фондів, а учасниками НПФ є орієнтовно 900 тис. українців. За 20 років через НПФ пройшли мільярди гривень пенсійних внесків та інвестиційного доходу, а найуспішніші фонди стабільно показують дохідність, що перевищує інфляцію та середні ставки за депозитами.

Щоб НПФ працював як довгостроковий інструмент, його вибір варто розглядати так само серйозно, як вибір банку чи брокера.

1. Дохідність у динаміці, а не за один рік

За підсумками 2025 року більшість українських НПФ показали позитивний результат: 38 із 44 фондів завершили рік із прибутком, а діапазон річної дохідності коливався приблизно від -10% до понад +25%. Лідери ринку змогли забезпечити клієнтам чисту дохідність у діапазоні близько 14−25% за рік, що помітно вище інфляції та частини депозитних ставок.

Важливо:

дивитися не лише на останній рік, а на 3−5-річну історію — чи фонд системно «обганяє» інфляцію;

порівнювати кілька фондів між собою, а не орієнтуватися тільки на рекламні цифри.

2. Структура інвестиційного портфеля

Офіційна статистика показує, що НПФ в Україні працюють переважно з консервативними інструментами: державні та корпоративні облігації, депозити, інколи — акції, інвестиційні сертифікати.

Для вибору фонду має значення:

частка надійних інструментів (ОВДП, депозитів у стійких банках);

частка більш ризикових активів (акції, корпоративні облігації), які можуть дати більший потенціал, але й більшу волатильність;

відповідність портфеля вашому горизонту: молодій людині з горизонтом 20+ років можна дозволити собі фонд із більшою часткою «активного» ризику, а тим, кому до пенсії менше 10 років, — логічно дивитися в бік помірніших стратегій.

3. Тривалість роботи та кількість учасників

Чим довше фонд працює і чим більше в ньому учасників, тим більше в нього «історії», яку можна проаналізувати. Показові моменти:

стаж фонду: кілька повних економічних циклів (криза/відновлення) — великий плюс;

активи під управлінням та кількість учасників: надто маленький фонд із сотнями вкладників може бути менш стійким до шоків, але й надто великий без прозорої звітності — не завжди ідеальний варіант;

стабільність: відсутність різких «провалів» по дохідності, затримок із виплатами та конфліктів навколо адміністрування.

4. Адміністратор, КУА та репутація власників

НПФ — це завжди «тріо»: сам фонд, компанія з управління активами (КУА) та адміністратор. Вибір фонду автоматично означає довіру до цих інституцій:

перевіряйте, хто є засновниками фонду, КУА та адміністратора, чи мають вони досвід в інвестиційному бізнесі;

звертайте увагу на наявність ліцензій, членство в профільних асоціаціях, публічність менеджменту;

репутаційні кейси — важливі: чи були скандали, судові спори, історії з затримками виплат.

5. Комісії та «дрібний шрифт»

Навіть фонд із хорошою «брутто"-дохідністю може виявитися не таким привабливим через високі комісії. Варто уважно читати:

розмір винагороди КУА, адміністратора та зберігача;

будь-які додаткові збори (за внесення/виведення коштів, зміну умов виплат тощо);

правила дострокового припинення участі та випадки, коли можна забрати кошти раніше пенсійного віку (інвалідність, критичні захворювання, виїзд за кордон, спадкування — усе це прямо передбачено законодавством та типово прописується в правилах фонду).

6. Сервіс і прозорість для учасника

Сучасний НПФ — це не тільки інвестиції, а й сервіс. Практичні критерії:

наявність онлайн-кабінету або мобільного застосунку, де можна бачити стан рахунку;

регулярні звіти (щоквартальні/щорічні) з розбивкою по дохідності, портфелю, витратах;

прозорі канали комунікації: гаряча лінія, e-mail, чат, зрозумілі відповіді на запитання;

зрозумілі форми заяв, договорів, відсутність надмірно складних формулювань і прихованих умов.

7. Як інтегрувати НПФ у свою стратегію

З огляду на те, що найуспішніші фонди за останні роки демонстрували дохідність, що перевищує не тільки інфляцію, а й середні депозитні ставки, НПФ логічно розглядати як довгостроковий інструмент «для себе через 15−25 років», а не як альтернативу короткому депозиту на 6−12 місяців.

Практичний підхід:

використовуйте депозити для коротких та середніх цілей (подушка, великі покупки, 1−5 років);

НПФ — для дуже довгих цілей (додаткова пенсія, капітал «на старість», можливість раніше зменшити навантаження на себе в майбутньому);

диверсифікуйте: один фонд із адекватною історією, а за бажання — 2−3 різні НПФ з різними стратегіями.

Коли та що обирати: практична матриця рішень

Критерій Депозит ✅ НПФ ✅ Горизонт До 3 років Від 10 років і більше Ціль Зберегти + трохи заробити Накопичити на пенсію / довгострокові цілі Ліквідність Важлива — гроші можуть знадобитись Не критична — кошти «заморожені» Ставлення до ризику Консервативне Помірне, з розумінням ринку Тип доходу Офіційна зарплата чи ні Офіційна зарплата (для податкової пільги) Сума Будь-яка Від 500 грн/міс. і більше

Комбінована стратегія: як реально використовують обидва інструменти

Найрозумніша стратегія — не «або/або», а «і/і». Ось типова модель для людини з офіційним доходом:

Фінансова подушка (3−6 місяців витрат) — на депозиті або ощадному рахунку. Максимальна ліквідність понад усе. Середньострокові цілі (1−5 років: ремонт, авто, навчання) — депозит або ОВДП. Довгострокові накопичення / пенсія (10+ років) — НПФ. Тут складний відсоток без податків і час грають на вас.

Приклад: Людина відкладає 5 тис. грн/місяць. 3 тис. грн — на депозит (подушка + середньострокові цілі). 2 тис. грн — в НПФ (довгострокові накопичення з податковою пільгою). За 20 років різниця в загальному капіталі від «правильного» розподілу — сотні тисяч гривень.

Висновки

Депозит — ідеальний інструмент для короткого горизонту та консервативного інвестора. Він дає передбачуваність і ліквідність, але 23% податок та інфляція системно з’їдають реальну дохідність. За 20 років депозит після сплати всіх податків не встиг за знеціненням гривні.

НПФ — виграє на довгому горизонті завдяки складному відсотку без податків. Але він вимагає свідомого вибору конкретного фонду: різниця між кращими і гіршими фондами критична. Топові НПФ за 20 років дають вдвічі більше, ніж банківський депозит після оподаткування.

Головне правило: чим довше горизонт — тим більше аргументів на користь НПФ. Чим важливіша ліквідність — тим більше аргументів на користь депозиту.

