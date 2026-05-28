Банки готові надавати мікробізнесу швидкі кредити до 1 млн грн

У сегменті мікробізнесу банки дедалі активніше роблять ставку на швидкість ухвалення рішень, дистанційне обслуговування та короткострокове кредитування.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

Банки збільшують кредитування мікробізнесу

«Ми бачимо великий попит з боку клієнтів, у яких немає забезпечення. Ми більш лояльні, ухвалюємо рішення дуже швидко. Закриваємо поточні короткострокові потреби клієнтів у закупівлі товарів та в роздрібній торгівлі», — зазначила керівниця департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Ідея Банку Марина Голованова.

Йдеться про невеликі суми. «Наш сегмент клієнта — це ФОП, мікробізнес з потребою у позиках до 1 мільйона гривень. Наразі розглядаємо можливість розширення продуктової лінійки саме для ФОП. До кінця року плануємо збільшувати до 1,5 мільйона», — наголосила Марина Голованова.

За її даними, частка таких кредитів в портфелі банку в 2025 році становила 10%, а за 4 місяці 2026 року — зросла до 12%.

«Що менший сегмент, то більша частка диджитальних клієнтів», — каже директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам Таскомбанку Олег Федоренко.

Банки посилюють диджиталізацію послуг

«Але навіть в мікросегменті, за наявності повністю диджитального процесу, все одно домінуючим каналом залучення для кредитування залишається мережа», — розповів директор департаменту кредитних продуктів малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко.

За його словами, якщо раніше частка попередньо схвалених рішень у ПУМБ становила 10−15%, то зараз вона зросла до 60−70%.

Банки запускають нові онлайн-сервіси

Директорка департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства Кредобанку Наталія Згоба зазначила, що банки дедалі більше йдуть в бік дистанційного обслуговування.

Кредобанк минулого року запустив бізнес-портал, що дозволяє повністю дистанційно відкрити перший рахунок для нової юридичної особи: без відеоверифікації, без відвідування банку», — розповіла вона.

«Ми також робили портал, але туди також додали портал для фінансування, і через нього тепер продаємо кредити», — зазначила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.

За її словами, що менший клієнт, то більше його потрібно залучати «простими і швидкими продуктами».

«Потенціал дуже великий», — резюмувала вона.

