У березні українці оформили понад 800 іпотечних кредитів: де найчастіше беруть житло в кредит

Банки України у березні 2026 року видали 808 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування.

За даними опитування, 494 кредити на суму 932 млн грн банки надали на первинному ринку нерухомості. Із них 240 кредитів на 439 млн грн були оформлені під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

Ще 314 кредитів на суму 573 млн грн видали на вторинному ринку житла.

Водночас якість іпотечного портфеля банки оцінюють як хорошу. Частка непрацюючих кредитів становить 13%.

Ставки за кредитами

У березні середньозважена ефективна ставка становила 8,37% річних на первинному ринку та 10,48% на вторинному ринку.

Де видають найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільші обсяги іпотечного кредитування у березні зафіксували у Києві та Київській області. Зокрема:

у Київській області видали 256 кредитів на 471 млн грн, що становить 31% від загального обсягу;

у Києві — 185 кредитів на 402 млн грн;

у Львівській області — 43 кредити на 92 млн грн;

у Вінницькій області — 35 кредитів на 69 млн грн;

у Волинській області — 32 кредити на 57 млн грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні запровадили нову модель іпотечного кредитування, яка передбачає часткову компенсацію витрат працівника з боку роботодавця. Відповідну програму реалізують Ощадбанк спільно з Укрзалізницею у межах державної програми «єОселя».

Підтримка від Укрзалізниці передбачена на двох рівнях:

компенсація 20% першого внеску за кредитом;

часткове покриття щомісячних платежів протягом трьох років.

Компенсація першого внеску діятиме за умови, що вартість житла не перевищує 2 млн грн, а сам внесок становить 30% вартості квартири. Також у компанії повідомили, що в майбутньому можуть запровадити ще одну опцію — часткову оплату авансу ще до підписання іпотечного договору.

