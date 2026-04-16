0 800 307 555
укр
0 800 307 555
В Україні з’явилась іпотека з підтримкою від роботодавця — що відомо

Кредит&Депозит
55
Будинок в іпотеці
Будинок в іпотеці
В Україні запровадили нову модель іпотечного кредитування, яка передбачає часткову компенсацію витрат працівника з боку роботодавця. Відповідну програму реалізують Ощадбанк спільно з Укрзалізницею у межах державної програми «єОселя».
Про це повідомила пресслужба банку.

Що передбачає ця модель

Йдеться про механізм, за якого роботодавець бере на себе частину фінансового навантаження за іпотекою для своїх працівників.
На першому етапі програма орієнтована на співробітників «Укрзалізниці», які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
Нова модель передбачає кілька форматів фінансової підтримки:
  • компенсацію 20% першого внеску після придбання житла вартістю до 2 млн грн (за умови, що початковий внесок не перевищує 30% вартості);
  • покриття до 30% щомісячних платежів за кредитом (включно з тілом і відсотками) упродовж перших трьох років;
  • можливість часткового фінансування початкового внеску ще до укладення кредитного договору (цю опцію планують запровадити додатково).
Завдяки цьому фактичне навантаження на позичальника зменшується вже з перших місяців виплат.

Як це вплине на ринок

Участь роботодавця у фінансуванні житла розглядається як один зі способів зробити іпотеку доступнішою без підвищення державних витрат. Такий підхід також може стимулювати офіційне працевлаштування та довгострокові трудові відносини.
Читайте також
Окремо зазначається, що подібні програми можуть допомогти працівникам, які втратили житло через війну, а також частково активізувати ринок нерухомості через розширення доступу до кредитування.
Водночас наразі йдеться про пілотний формат співпраці, і подальше масштабування програми залежатиме від її практичних результатів та зацікавленості інших роботодавців.
Раніше ми повідомляли, що аналітики ЛУН порівняли вартість оренди однокімнатних квартир із щомісячним платежем за державною програмою пільгового кредитування «єОселя». Результати показали, що в низці регіонів України сплата за іпотекою обходиться дешевше, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Проте ситуація суттєво різниться залежно від області.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ОщадбанкУкрзалізницяЄОселяІпотека
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems