Ще 425 родин ВПО зможуть придбати житло на пільгових умовах

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) провів 25-й етап відбору кандидатів на участь у програмі «Житлові приміщення для ВПО». За його результатами перші 425 відібраних учасників зможуть придбати житло на пільгових умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Цей етап став можливим завдяки першому траншу у 7,5 млн євро від Міжнародної організації з міграції в межах угоди, підписаної 10 березня 2026 року за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. Загальний обсяг фінансування програми становить 33 млн євро.
Програма працює за принципом револьверного фонду: кошти, які повертаються за вже виданими кредитами, спрямовуються на фінансування нових учасників. Це дозволить додатково забезпечити близько 250 пільгових іпотечних кредитів.
Умови кредитування:
ставка — 3% річних;
строк — до 30 років;
площа — до 52,5 м² для сім’ї з 1−2 осіб плюс 21 м² на кожного наступного члена родини.
Регіональні управління Держмолодьжитла повідомлять відібраних учасників про подальші кроки та необхідні документи не пізніше наступного робочого дня.
Повний перелік переможців уже оприлюднили на офіційному сайті Держмолодьжитла та ресурсах регіональних відділень.
Раніше ми повідомляли, що в 2026 році в сегменті нового житла віком до трьох років кожна п'ята квартира купувалася в кредит. Це пов'язано з державною програмою «єОселя», орієнтованою насамперед на первинний ринок. Водночас обслуговувати кредит за ринковими ставками може обмежене коло громадян.