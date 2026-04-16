Ще 425 родин ВПО зможуть придбати житло на пільгових умовах

Житло, придбане в іпотеку
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) провів 25-й етап відбору кандидатів на участь у програмі «Житлові приміщення для ВПО». За його результатами перші 425 відібраних учасників зможуть придбати житло на пільгових умовах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Цей етап став можливим завдяки першому траншу у 7,5 млн євро від Міжнародної організації з міграції в межах угоди, підписаної 10 березня 2026 року за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України. Загальний обсяг фінансування програми становить 33 млн євро.
Загалом сукупне міжнародне фінансування програми вже перевищує 125 млн євро.

Як проходив відбір і де найбільше учасників

Відбір проводився шляхом випадкової комп’ютерної вибірки через сервіс RandomPicker, погоджений міжнародними партнерами, і транслювався онлайн.
Найбільше відібраних кандидатів:
  • Київ і Київська область — 223 учасники;
  • Одеська область — 41;
  • Дніпропетровська — 22;
  • Черкаська — 21.
Водночас місце подання заявки не обмежує вибір житла — його можна придбати в будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій і зон бойових дій.

Умови кредитування і подальші кроки

Програма працює за принципом револьверного фонду: кошти, які повертаються за вже виданими кредитами, спрямовуються на фінансування нових учасників. Це дозволить додатково забезпечити близько 250 пільгових іпотечних кредитів.
Умови кредитування:
  • ставка — 3% річних;
  • строк — до 30 років;
  • площа — до 52,5 м² для сім’ї з 1−2 осіб плюс 21 м² на кожного наступного члена родини.
Регіональні управління Держмолодьжитла повідомлять відібраних учасників про подальші кроки та необхідні документи не пізніше наступного робочого дня.
Повний перелік переможців уже оприлюднили на офіційному сайті Держмолодьжитла та ресурсах регіональних відділень.
Раніше ми повідомляли, що в 2026 році в сегменті нового житла віком до трьох років кожна п’ята квартира купувалася в кредит. Це пов’язано з державною програмою «єОселя», орієнтованою насамперед на первинний ринок. Водночас обслуговувати кредит за ринковими ставками може обмежене коло громадян. Який дохід потрібен для іпотеки — розповіли за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІпотекаВПОЖитлова нерухомість
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
