Продукти в Україні можуть подорожчати орієнтовно на 10% — депутат Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Ризику дефіциту продуктів в Україні немає

В Україні зафіксовано тенденцію до зростання цін на пальне, що у другій половині року може призвести до подорожчання продуктів орієнтовно на 10%.

Такий прогноз зробив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду в інтерв’ю до програми Укрінформу «Є Розмова».

Він нагадав, що загострення ситуації на Близькому Сході вплинуло на ринок пального в Україні, адже тоді ціни на пальне почали зростати. Водночас, за його словами, країна певною мірою була готова до такого розвитку подій, оскільки аграрії заздалегідь закупили пальне для посівної кампанії.

Коли ціни почнуть зростати

Наразі фіксується поступове зростання вартості дизеля, хоча динаміка вже не є різкою. Утім загальна тенденція вказує на подальше подорожчання, що впливатиме на собівартість як імпортної, так і української продукції.

«До середини року ми не очікуємо різкого зростання. Саме через те, що паливо закупили раніше. Але вже в другій половині року, коли почнуть купувати нові партії, ціни можуть піти вгору. За нашими оцінками, подорожчання буде, але помірне — орієнтовно в межах 8−10%», — сказав Гайду.

Попри це, за словами голови аграрного комітету ВР, ризику дефіциту продуктів в Україні немає, а агросектор адаптувався до умов війни.

Окремо він зазначив, що подорожчання хліба також відбуватиметься поступово через зростання витрат на пальне, логістику та засоби виробництва, однак без різких стрибків.

Укрінформ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.