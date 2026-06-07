ТОП-10 категорій товарів, які українці найчастіше купують онлайн Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Українці найчастіше купують онлайн гаджети, одяг та товари для дому, Фото: magnific

Найпопулярнішими категоріями онлайн-покупок в Україні залишаються електроніка, товари для дому та одяг. Водночас українці все частіше використовують смартфони для замовлення доставки їжі, товарів для здоров’я та щоденних покупок.

Про це свідчить дослідження WayForPay.

Які товари купували онлайн найчастіше

У 2025 році найбільшу частку онлайн-оплат забезпечила категорія електроніки та гаджетів — близько 23% усіх транзакцій. Крім того, саме в цьому сегменті зафіксовано один із найвищих середніх чеків — від 3,8 до 6,5 тис. грн. Кількість транзакцій за рік оцінюється у близько 4−6 млн.

На другому місці опинилися товари для дому та ремонту, на які припало понад 20% оплат. Середній чек у цій категорії становив від 2,2 до 4,8 тис. грн.

Третю позицію посів fashion-сегмент — одяг, взуття та аксесуари. На нього припало близько 9,9% оплат, при цьому саме fashion входить до лідерів за часткою мобільних покупок — близько 72%.

До найпопулярніших категорій також увійшли:

косметика та beauty — ~7−8%;

доставка їжі та продукти — ~6−7%;

освітлення та декор — ~5,5%;

аптеки та health products — ~4−5%;

спорттовари — ~3,7%;

дитячі товари — ~3−4%;

автотовари — ~2−3%;

книги та хобі — ~2%.

Що українці найчастіше купують онлайн, Інфографіка: WayForPay

Смартфон стає головним інструментом для покупок

Однією з головних тенденцій року стало зростання мобільних оплат. Найчастіше зі смартфонів українці оплачують доставку їжі, косметику, аптечні товари та одяг.

Натомість під час купівлі електроніки, товарів для ремонту чи автотоварів покупці частіше користуються комп’ютерами, оскільки такі покупки зазвичай мають вищу вартість і потребують більше часу на вибір.

Що українці найчастіше купують онлайн, Інфографіка: WayForPay

Онлайн-торгівля продовжує зростати

Як свідчать дані Prom та EVO, у 2025 році українці витратили на онлайн-покупки 256 млрд грн, що на 7% більше, ніж роком раніше.

Найбільше замовлень у 2025 році було у таких категоріях:

товари для ремонту автомобілів;

товари для дому та саду;

техніка та електроніка;

косметика;

парфумерія;

одяг, взуття та аксесуари.

Середній чек інтернет-замовлення становив 1320 грн, а один покупець у середньому здійснював 17,5 інтернет-замовлень на рік. Загалом в Україні налічувалося 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3% більше, ніж роком раніше.

Найшвидше зростання продемонстрували категорії зоотоварів, продуктів харчування, інструментів та товарів для ремонту і будівництва.

Водночас ринок одягу та взуття показав значно стриманіші результати через те, що українці частіше купують одяг за необхідністю, а не імпульсивно.

У світі e-commerce переходить до моделі «частих покупок зі смартфона»

У світі електронна комерція поступово переходить від великих разових покупок до регулярного повсякденного споживання.

Якщо раніше онлайн-торгівля асоціювалася переважно з технікою чи дорогими товарами, то зараз головними драйверами ринку стають мода, продукти, товари для дому, косметика, здоров’я та швидка доставка.

Як змінюється світовий e-commerce, Інфографіка: WayForPay

Це суттєво відрізняється від України, де найбільшу частку оплат досі формує електроніка та гаджети.

У світі ж техніка поступово втрачає домінування на користь регулярних mobile-first покупок — продуктів, косметики, доставки їжі та товарів повсякденного попиту.

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