ПАРТНЕРСЬКА

Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові

Sense Bank відкрив нове відділення Sense Business у Львові
Sense Bank продовжує розширювати мережу бізнес-просторів в Україні та відкрив нове спеціалізоване відділення Sense Business у Львові за адресою: вул. Стрийська, 48-Г. Простір створений для представників малого, середнього та корпоративного бізнесу, а також клієнтів приватного банкінгу Sense Club.
Нове відділення стало другим бізнес-хабом такого формату в Україні після відкриття в Одесі. Відтак підприємці у Львові можуть отримати повний спектр банківських послуг в одному просторі: від щоденного обслуговування компаній до зарплатних проєктів та VIP-сервісу.
Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила:
«Sense Business у Львові — це втілення нашого бачення сучасного банкінгу для бізнесу: швидкого, зручного й людяного. Ми активно розвиваємо диджитальні сервіси та онлайн-продукти для бізнесу, але водночас розуміємо, наскільки важливо для клієнтів мати простір, де в одному місці об’єднані всі необхідні експерти та напрями обслуговування».
Формат Sense Business передбачає можливість оперативного вирішення фінансових питань, а також проведення ділових зустрічей і переговорів.
На відкритті директорка з розвитку малого, середнього та корпоративного бізнесу західного регіону Sense Bank Анна Горін наголосила, що Львів є одним із ключових центрів підприємництва в Україні. Саме тому відкриття Sense Business у місті стане додатковою точкою підтримки для бізнесу, який розвиває економіку регіону та створює робочі місця.
Особливістю бізнес-простору є поєднання банкінгу та сучасного мистецтва. Разом із Zenek Art Gallery у відділенні створено артпростір із роботами відомих українських художників. Серед них роботи львівського художника Дениса Тимчишина, абстрактний живопис Олени Слободи та Людмили Давиденко.
Крім того, у Sense Business є преміум-зона та доступні послуги персонального супроводу для керівників і власників компаній, які є учасниками приватного банкінгу Sense Club.
«У Sense Business клієнти можуть одночасно вирішувати питання компанії та отримувати обслуговування як фізичні особи в межах Sense Club. Це синергія сервісів, яка дозволяє підприємцям економити найцінніше — свій час», — зазначає директорка Департаменту приватного банкінгу Sense Club у Sense Bank Олена Комаров.
За матеріалами:
Сенс Банк
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
