Чилійська пустеля стає ідеальним місцем для зберігання енергії: чому так

Проєкт компанії ContourGlobal позиціонують як систему акумуляторних батарей промислового масштабу з найтривалішим часом роботи в Латинській Америці. За даними ContourGlobal, нова система зберігання здатна забезпечувати 200 мегават потужності протягом до 6,5 годин.
Проект підкріплений 15-річною угодою про купівлю електроенергії в нічний час з Copec EMOAC, підрозділом з маркетингу енергії та постачання відновлюваної енергії Empresas Copec, одного з найбільших промислових конгломератів Чилі.
На півночі Чилі денне виробництво електроенергії часто перевищує попит, що призводить до регулярних обмежень поставок. Ситуація ускладнюється вузькими місцями в системі передачі електроенергії. Для вирішення цієї проблеми в країні активно впроваджують системи акумулювання енергії в батареях (BESS).
Нова гібридна електростанція Victor Jara, розташована в регіоні Тарапака, стала другим інвестиційним проєктом ContourGlobal у сфері сонячної енергії та акумулювання в Чилі після запуску минулого року іншої системи в Кільягуа в сусідньому регіоні Антофагаста.
За даними CEN, наразі в Чилі експлуатуються або проходять випробування системи BESS загальною потужністю 3 072 мегавати, причому більшість проєктів зосереджена в пустелі. Оператор планує запустити додаткові 5 400 МВт потужностей до грудня, зміцнивши позиції країни як одного з найбільш швидкозростаючих ринків систем накопичення енергії у світі.