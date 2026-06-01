Чилійська пустеля стає ідеальним місцем для зберігання енергії: чому так

Енергетика
Пустеля Атакама в Чилі стає центром розвитку систем накопичення енергії, які дозволяють великим сонячним електростанціям продовжувати подачу електроенергії після заходу сонця.
Про це пише Bloomberg.
Проєкт компанії ContourGlobal позиціонують як систему акумуляторних батарей промислового масштабу з найтривалішим часом роботи в Латинській Америці. За даними ContourGlobal, нова система зберігання здатна забезпечувати 200 мегават потужності протягом до 6,5 годин.
Проект підкріплений 15-річною угодою про купівлю електроенергії в нічний час з Copec EMOAC, підрозділом з маркетингу енергії та постачання відновлюваної енергії Empresas Copec, одного з найбільших промислових конгломератів Чилі.
На півночі Чилі денне виробництво електроенергії часто перевищує попит, що призводить до регулярних обмежень поставок. Ситуація ускладнюється вузькими місцями в системі передачі електроенергії. Для вирішення цієї проблеми в країні активно впроваджують системи акумулювання енергії в батареях (BESS).
Нова гібридна електростанція Victor Jara, розташована в регіоні Тарапака, стала другим інвестиційним проєктом ContourGlobal у сфері сонячної енергії та акумулювання в Чилі після запуску минулого року іншої системи в Кільягуа в сусідньому регіоні Антофагаста.
За даними CEN, наразі в Чилі експлуатуються або проходять випробування системи BESS загальною потужністю 3 072 мегавати, причому більшість проєктів зосереджена в пустелі. Оператор планує запустити додаткові 5 400 МВт потужностей до грудня, зміцнивши позиції країни як одного з найбільш швидкозростаючих ринків систем накопичення енергії у світі.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
