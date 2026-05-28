Які пристрої можна заряджати від портативних сонячних панелей

Видання BGR з’ясувало, що можна зарядити від сонячної батареї. Так, один комплект портативних сонячних панелей забезпечує від 100 до 400 Вт, але для накопичення та подачі електроенергії знадобиться портативна електростанція або акумулятор.

Електростанції відіграють ключову роль, оскільки вони не тільки акумулюють енергію, але й перетворюють постійний струм від панелей на змінний для безпечного використання.

Категорія пристроїв, які можна заряджати від сонячної енергії — телефони та планшети.

Що для цього треба

Для прямого заряджання від сонячної енергії вам знадобляться панелі з низькою потужністю — від 10 до 40 Вт. Також можна заряджати інші пристрої з аналогічним енергоспоживанням, такі як камери та портативні зарядні пристрої.

Усі ці пристрої можна заряджати й безпосередньо від сонячної електростанції, оскільки більшість із них оснащена портами USB-A, USB-C або обома. У цьому випадку ви отримаєте стабільну напругу та набагато вищу швидкість заряджання, ніж може запропонувати звичайна портативна сонячна панель.

Ноутбуки

Більшість ноутбуків споживають від 25 до 120 Вт, а це означає, що вам слід приділяти більше уваги потужності самої портативної АБС, а не потужності сонячної панелі. Компактної АБС потужністю близько 300 Вт має вистачити для живлення ноутбука та інших невеликих пристроїв.

Якщо ви вирішите використовувати адаптер або панелі USB-C безпосередньо, у вас буде менше можливостей для зарядки, оскільки сонце непередбачуване, а ноутбуки вимагають набагато більше енергії, ніж телефони або планшети.

Портативні проектори та невеликі телевізори

Більшість 24-дюймових LED-телевізорів споживають близько 20−30 Вт, а енергоефективні моделі — навіть менше. При цьому 32-дюймові телевізори споживають близько 45−50 Вт.

Якщо ви вирішите додати до такої установки світлодіодний проектор з низьким енергоспоживанням або стрімінгову приставку, це все одно значно нижче того рівня, який інвертор потужністю 300−500 Вт може підтримувати без будь-яких збоїв. Додайте одну або дві портативні Bluetooth-колонки — і у вас буде повноцінний кінотеатр.

Starlink Mini та Wi-Fi-роутери

Енергоспоживання Starlink Mini в робочому режимі становить близько 20−40 Вт, а це означає, що навіть невеликий акумулятор на 200 Вт·год зможе забезпечити підключення до інтернету на кілька годин. Нові маршрутизатори 4G і 5G споживають ще менше енергії, ніж Starlink Mini.

Світлодіодні ліхтарі та гірлянди

Світлодіодні гірлянди та ліхтарі на постійному струмі настільки енергоефективні, що їх споживання енергії практично не відображається на дисплеях більшості сонячних батарей. Недорога портативна панель потужністю 100−200 Вт, що заряджає акумулятор ємністю 200 Вт·год, здатна забезпечити кілька вечорів хорошого освітлення навіть у похмуру погоду.

Міні-холодильники з 12-вольтовим компресором

Холодильник на 12 В, швидше за все, стане найбільш енергоємним пристроєм у вашому портативному сонячному комплекті. Однак, на відміну від звичайного побутового холодильника, ці моделі розраховані на роботу від акумуляторів — їхні компресори вмикаються та вимикаються циклічно, а не працюють безперервно. За сприятливих умов для живлення такого холодильника цілком вистачить портативної сонячної панелі потужністю 100 Вт.

Апарати CPAP

Базові апарати CPAP зазвичай споживають від 30 до 60 Вт при нормальній роботі. Моделі з розширеними функціями, такими як зволожувачі з підігрівом, вимагають від 70 до 90 Вт, а під час запуску споживання може досягати 100 Вт. Ці значення цілком укладаються в можливості інвертора потужністю 300−500 Вт, тому обмежувальним фактором є ємність акумулятора портативної електростанції.

