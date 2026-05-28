Стало відомо, скільки заробляють українські АЗС на кожному літрі пального

Ціни на пальне в Україні значною мірою залежатимуть від імпортних поставок

Мережі автозаправних станцій в Україні заробляють у середньому від 3 до 5 грн з кожного літра бензину або дизельного пального.

Про це повідомив директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн, передає ua.news.

Що формує ціну пального

За словами експерта, найбільшу частку у вартості пального займає імпорт нафтопродуктів — близько 50% кінцевої ціни. Наразі Україна змушена повністю імпортувати паливо через зупинку роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Ще значну частину ціни формують податки — акциз та ПДВ. У структурі вартості дизельного пального вони становлять близько 35%, а для бензину — майже 40%.

Окрім цього, у ціну входять витрати на логістику, заробітні плати персоналу, утримання інфраструктури та операційні витрати мереж.

Як зазначив Куюн, чистий прибуток більшості мереж АЗС становить 5−7% від ціни літра пального.

Які сегменти АЗС працюють в Україні

Експерт виділив три основні категорії паливних мереж в Україні:

Преміумсегмент

До нього належать:

SOCAR;

OKKO;

WOG.

Середній ціновий сегмент

У цій категорії працюють:

AMIC;

UPG;

KLO;

«Укрнафта».

При цьому державна «Укрнафта» продає пальне з мінімальною маржею, оскільки виконує роль цінового регулятора ринку.

Бюджетний сегмент

До бюджетного сегмента належать:

«БРСМ-Нафта»;

Avantage 7;

Marchal.

За словами Куюна, ці три мережі разом мають близько 800 автозаправних станцій, що становить приблизно 15% українського паливного ринку.

Експерти зазначають, що ціни на пальне в Україні й надалі значною мірою залежатимуть від імпортних поставок, податкового навантаження та ситуації на світовому нафтовому ринку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна писав , що світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.

