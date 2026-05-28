Стало відомо, скільки заробляють українські АЗС на кожному літрі пального

Мережі автозаправних станцій в Україні заробляють у середньому від 3 до 5 грн з кожного літра бензину або дизельного пального.
Про це повідомив директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн, передає ua.news.
Що формує ціну пального
За словами експерта, найбільшу частку у вартості пального займає імпорт нафтопродуктів — близько 50% кінцевої ціни. Наразі Україна змушена повністю імпортувати паливо через зупинку роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Ще значну частину ціни формують податки — акциз та ПДВ. У структурі вартості дизельного пального вони становлять близько 35%, а для бензину — майже 40%.
За словами Куюна, ці три мережі разом мають близько 800 автозаправних станцій, що становить приблизно 15% українського паливного ринку.
Експерти зазначають, що ціни на пальне в Україні й надалі значною мірою залежатимуть від імпортних поставок, податкового навантаження та ситуації на світовому нафтовому ринку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна писав, що світовий ринок пального залишається нестабільним через геополітичну ситуацію та напругу на Близькому Сході. На цьому тлі в Україні влітку можливі коливання цін на бензин і дизель. У короткостроковій перспективі експерти допускають здешевлення пального, однак уже наприкінці літа ситуація може змінитися.