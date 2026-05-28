0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YASNO запустив власну систему для моніторингу роботи сонячних станцій та систем зберігання енергії

Енергетика
28
YASNO запустив власну систему для моніторингу роботи сонячних станцій та систем зберігання енергії
YASNO запустив власну систему для моніторингу роботи сонячних станцій та систем зберігання енергії
YASNO розширює можливості управління енергією для бізнесу. Відтепер клієнти, які мають сонячні електростанції та установки зберігання енергії, можуть контролювати їхню роботу та ефективність за допомогою кабінету системи управління енергію YASNO Power.
Про це повідомили в YASNO.
Доступ до кабінету забезпечений в мобільному застосунку та особистому кабінету YASNO.
Нова EMS YASNO Power дозволяє в режимі реального часу бачити всі ключові параметри обладнання та як працює станція чи батарея: обсяги генерації, рівень споживання, частку покриття власних потреб та надлишки електроенергії. Найближчим часом буде доданий функціонал з оцінками фінансових ефектів та основних інструментів управління.
Окрім базових показників, користувачі можуть аналізувати ефективність роботи СЕС і приймати рішення щодо оптимізації споживання. Наприклад, оцінювати, коли вигідніше використовувати власну генерацію, а коли — споживати електроенергію з мережі або передавати надлишки.
Функціонал інтегрований у цифрову екосистему YASNO, тому клієнти можуть управляти електроенергією в одному інтерфейсі — від постачання до власної генерації. EMS працює в парі із спеціальним контролером від YASNO Power, який легко та швидко інтегрується із будь-яким обладнанням сонячних станцій та систем накопичення енергії.
«Сьогодні наявність СЕС чи батареї — це лише частина рішення. Важливо розуміти, як саме вона працює і яку економіку дає. Ми даємо клієнту цей інструмент — простий доступ до даних і можливість керувати своєю енергією. Для нас це важливий напрямок і продукт, який ми плануємо активно вдосконалювати та розвивати», — говорить Сергій Коваленко, СЕО YASNO.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems