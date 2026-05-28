YASNO запустив власну систему для моніторингу роботи сонячних станцій та систем зберігання енергії Сьогодні 18:33 — Енергетика

YASNO розширює можливості управління енергією для бізнесу. Відтепер клієнти, які мають сонячні електростанції та установки зберігання енергії, можуть контролювати їхню роботу та ефективність за допомогою кабінету системи управління енергію YASNO Power.

Про це повідомили в YASNO

Доступ до кабінету забезпечений в мобільному застосунку та особистому кабінету YASNO.

Нова EMS YASNO Power дозволяє в режимі реального часу бачити всі ключові параметри обладнання та як працює станція чи батарея: обсяги генерації, рівень споживання, частку покриття власних потреб та надлишки електроенергії. Найближчим часом буде доданий функціонал з оцінками фінансових ефектів та основних інструментів управління.

Окрім базових показників, користувачі можуть аналізувати ефективність роботи СЕС і приймати рішення щодо оптимізації споживання. Наприклад, оцінювати, коли вигідніше використовувати власну генерацію, а коли — споживати електроенергію з мережі або передавати надлишки.

Функціонал інтегрований у цифрову екосистему YASNO, тому клієнти можуть управляти електроенергією в одному інтерфейсі — від постачання до власної генерації. EMS працює в парі із спеціальним контролером від YASNO Power, який легко та швидко інтегрується із будь-яким обладнанням сонячних станцій та систем накопичення енергії.

«Сьогодні наявність СЕС чи батареї — це лише частина рішення. Важливо розуміти, як саме вона працює і яку економіку дає. Ми даємо клієнту цей інструмент — простий доступ до даних і можливість керувати своєю енергією. Для нас це важливий напрямок і продукт, який ми плануємо активно вдосконалювати та розвивати», — говорить Сергій Коваленко, СЕО YASNO.

