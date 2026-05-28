Нова котельня з резервним живленням замінить у роботі 5 зношених теплоджерел — КМДА Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

У Шевченківському районі завершують будівництво нової котельні потужністю близько 4,5 МВт. Вона забезпечуватиме надійніше теплопостачання для більш як 20 будівель, серед яких — 8 житлових будинків і дитячий садок.

Про це під час інспекції будівельних робіт заявив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, це автоматизована котельня, що має високий стандарт енергоефективності та в рази менше споживатиме газ порівняно зі старим обладнанням.

Паралельно із заходами Плану енергостійкості Києва міські служби виконують колосальний обсяг робіт у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Зокрема, тривають роботи на теплоджерелах малої потужності.

«Комунальне підприємство „Київтеплоенерго“ ремонтує або замінює найбільш зношене й морально застаріле обладнання на теплоджерелах. У Шевченківському районі, наприклад, нова сучасна котельня замінить 5 старих і зношених. Нове обладнання має значно вищі показники ефективності й економічності, його робота повністю автоматизована, тобто не потребує постійного залучення працівників на місці», — поінформував Петро Пантелеєв.

Крім того, котельня вже оснащена потужним генератором, щоб забезпечити безперебійність роботи навіть у випадку знеструмлення.

«Загалом на придбання та встановлення джерел безперебійного енергопостачання Київ уже виділив із бюджету близько 2 млрд грн. Адже збільшення обсягів резервного живлення для роботи критичної інфраструктури є одним із ключових напрямів Плану енергостійкості столиці», — повідомив Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що будівництво нового об’єкта теплопостачання — на завершальній стадії: «Київтеплоенерго» наразі розпочинає прокладання мереж від котельні до будівель, куди постачатимуть тепло й гарячу воду.

«Для мешканців будинку з приватною даховою котельнею старт опалювального сезону взагалі був під загрозою. Внаслідок тривалої експлуатації та високих навантажень минулої осені обладнання дахової котельні зазнало аварійного перегріву і вийшло з ладу. Підключення до нової котельні цю проблему вирішує», — пояснив Петро Пантелеєв.

Раніше Finance.ua писав , що мешканці багатоповерхових житлових будинків, де робота інженерних систем водо- і теплопостачання залежить від наявності електропостачання, можуть отримати безоплатно незалежні джерела живлення для потреб будинку — генератори, акумуляторні системи, генераторні установки тощо.

Для цього необхідно оперативно провести будинкові збори, прийняти рішення щодо участі в державній програмі встановлення резервних систем живлення й направити матеріали до районних у місті Києві державних адміністрацій.

