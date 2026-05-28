0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відмінності європейського та українського е-commerce — думка експертки

Особисті фінанси
29
Відмінності європейського та українського е-commerce — думка експертки
Відмінності європейського та українського е-commerce — думка експертки
Е-commerce — це сфера діяльності, в якій купівля, продаж, реклама та фінансові трансакції здійснюються через інтернет. Ця сфера охоплює все від великих маркетплейсів до невеликих Instagram-магазинів.
Основні компоненти успішного е-commerce експерти поділяють на кілька ключових напрямків:
  • B2C (Business-to-Consumer). Наприклад, продаж товарів або послуг від бізнесу до кінцевого споживача (наприклад, Rozetka, Amazon);
  • B2B (Business-to-Business). Оптові чи спеціалізовані продажі між компаніями;
  • C2C (Consumer-to-Consumer): торгівля між звичайними користувачами (наприклад, OLX).
Про особливості українського е-commerce у масштабі європейського ринку розповіла докторка філософії, академічна директорка франко-української програми Університету Лорен, засновниця необанку KViTKA by Global Ukriane Віолета Москалу.
За її словами, у 2025 році обсяг українського ринку e-commerce сягнув 7 млрд доларів, а кількість активних онлайн-покупців — 11 мільйонів. При цьому 60% усіх покупок здійснюються через смартфони.
Водночас ринок e-commerce ЄС суттєво переважає український за масштабом: 819 млрд доларів проти 7 млрд доларів відповідно.
Москалу виділила такі особливості е-commerce в ЄС:
  • Східна Європа — найшвидше зростання +18% у 2024 році;
  • Ніша «хендмейд/еко» — прогноз зростання +25%.
Говорячи про бар’єри виходу на ринок, експертка наголосила, що відсутність європейського IBAN-рахунку нерідко ускладнює реєстрацію на міжнародних маркетплейсах, зокрема Shopify, а також отримання SEPA-переказів.
«Європейці, на жаль, дуже часто відмовляються від взаємодії з українськими контрагентами через банківські моменти. Бо, якщо робити перекази з європейських на українські рахунки, вони натрапляють на проблеми в європейських банках. Все через те, що Україну вважають за країну з „високими ризиками“. Часто європейська компанія може чекати 2−3 тижні поки європейський банк пропустить платіж в Україну, але він може і не пропустити його, повернути назад», — розповіла вона.
Як зазначила експертка, так само є момент з ПДВ, VAT (від англ. Value Added Tax — це податок на додану вартість, тобто аналог українського ПДВ. — Ред.). Для продажів у країни ЄС українські компанії зобов’язані сплачувати VAT.
Кожна країна встановлює свій відсоток податку, який зазвичай коливається від 19% до 24,5%. Відсутність сплати VAT нині суворо контролюється європейськими регуляторами — значно ретельніше, ніж 5−10 років тому.
Чотири «стіни» між продавцем і ринком в ЄС:
  1. IBAN. Без європейського рахунку немає виплат від Shopify, etc, SEPA-переказів.
  2. ПДВ VAT. Продаєте в ЄС — маєте сплачувати VAT в кожній країні покупця. Без цього штрафи.
  3. Compliance. KYC/AML валютне регулювання НБУ, репутаційні ризики, складна бюрократія.
  4. IOS. Без IOS номера посилки застрягають на митниці, клієнт платить «сюрпризний» VAT.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems