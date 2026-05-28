Е-commerce — це
сфера діяльності, в якій купівля, продаж,
реклама та фінансові трансакції
здійснюються через інтернет. Ця сфера
охоплює все від великих маркетплейсів
до невеликих Instagram-магазинів.
Основні компоненти успішного
е-commerce експерти поділяють
на кілька ключових напрямків:
B2C
(Business-to-Consumer).
Наприклад, продаж товарів або послуг
від бізнесу до кінцевого споживача
(наприклад, Rozetka, Amazon);
B2B
(Business-to-Business).
Оптові чи спеціалізовані продажі між
компаніями;
C2C
(Consumer-to-Consumer):
торгівля між звичайними користувачами
(наприклад, OLX).
Про особливості українського
е-commerce у масштабі
європейського ринку розповіла докторка
філософії, академічна директорка
франко-української програми Університету
Лорен, засновниця необанку KViTKA
by Global Ukriane
Віолета Москалу.
За її словами, у 2025 році обсяг
українського ринку e-commerce
сягнув 7 млрд доларів, а кількість
активних онлайн-покупців — 11 мільйонів.
При цьому 60% усіх покупок здійснюються
через смартфони.
Водночас ринок e-commerce
ЄС суттєво переважає український за
масштабом: 819 млрд доларів проти 7 млрд
доларів відповідно.
Москалу виділила такі
особливості е-commerce в ЄС:
Східна Європа — найшвидше
зростання +18% у 2024 році;
Ніша «хендмейд/еко» — прогноз
зростання +25%.
Говорячи про бар’єри виходу
на ринок, експертка наголосила, що
відсутність європейського IBAN-рахунку
нерідко ускладнює реєстрацію на
міжнародних маркетплейсах, зокрема
Shopify, а також отримання
SEPA-переказів.
«Європейці, на жаль, дуже
часто відмовляються від взаємодії з
українськими контрагентами через
банківські моменти. Бо, якщо робити
перекази з європейських на українські
рахунки, вони натрапляють на проблеми
в європейських банках. Все через те, що
Україну вважають за країну з „високими
ризиками“. Часто європейська компанія
може чекати 2−3 тижні поки європейський
банк пропустить платіж в Україну, але
він може і не пропустити його, повернути
назад», — розповіла вона.
Як зазначила експертка, так
само є момент з ПДВ, VAT
(від англ. Value
Added Tax — це
податок на додану вартість, тобто аналог
українського ПДВ. — Ред.). Для продажів
у країни ЄС українські компанії
зобов’язані сплачувати VAT.
Кожна країна встановлює свій
відсоток податку, який зазвичай
коливається від 19% до 24,5%. Відсутність
сплати VAT нині суворо
контролюється європейськими регуляторами
— значно ретельніше, ніж 5−10 років тому.
Чотири «стіни» між продавцем
і ринком в ЄС:
IBAN. Без європейського рахунку
немає виплат від Shopify,
etc, SEPA-переказів.
ПДВ VAT. Продаєте
в ЄС — маєте сплачувати VAT
в кожній країні покупця. Без цього
штрафи.
Compliance. KYC/AML
валютне регулювання НБУ, репутаційні
ризики, складна бюрократія.
IOS. Без IOS
номера посилки застрягають на митниці,
клієнт платить «сюрпризний» VAT.