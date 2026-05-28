Як не «влетіти» на гроші: НКЦПФР оновила список небезпечних проєктів для інвестицій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжує викривати сумнівні фінансові платформи, які полюють на гроші українців. Цього разу у списку потенційно небезпечних проєктів з’явилося ще два нових.

Навіщо це

Інвестиції — це часто ризик, але навіть він має бути прорахованим. Тому розумні інвестори вкладають кошти лише туди, де діяльність компанії є абсолютно прозорою та законною.

Днями державний регулятор додав до «чорного списку» ще дві підозрілі платформи:

470 сумнівних проєктів. Усі вони мають ознаки фінансового шахрайства або порушують закони України. Повний список небезпечних сайтів можна знайти на офіційному порталі НКЦПФР у розділі Загалом у цьому переліку вже. Усі вони мають ознаки фінансового шахрайства або порушують закони України. Повний список небезпечних сайтів можна знайти на офіційному порталі НКЦПФР у розділі «Захист прав інвесторів».

Тривожні дзвіночки: як розпізнати фінансову пастку

Щоб вкладати кошти з розумом і не натрапити на аферистів, аналізуйте пропозиції за цими критеріями:

анонімність та відсутність дозволів та ліцензій: у компанії немає офіційної ліцензії, приховано інформацію про засновників, немає офіційних звітів та жодного контролю з боку держави;

обіцяють «золоті гори»: агресивна реклама гарантує надприбутки за короткий термін. Пам'ятайте: чим вищий обіцяний дохід, тим більший ризик;

гра в одні ворота: організатори замовчують будь-які ризики втрати коштів, запевняючи, що інвестиція на 100% безпечна.

Також серед критеріїв шахрайсьих проєктів — відсутність перевірки особи, яка здійснює інвестиції, відсутність фінансового моніторингу, наполегливі пропозиції залучати до проєкту нових корисувачів тощо.

Як зазначають у НКЦПФР, відповідність проєкту хоча б одній ознаці сумнівності є підставою більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок проєкту та більш обережно підходити до інвестування своїх грошей.

Що робити, якщо натрапили на обман

Ваша уважність може врятувати гаманці тисяч інших людей. Якщо ви натрапили на підозрілий проєкт або, на жаль, уже постраждали від дій шахраїв, негайно повідомте про це фахівців Комісії на електронну пошту: info@nssmc.gov.ua. Кожне таке звернення допомагає вчасно зупинити аферистів.

