В Україні запровадять нову систему соцвиплат: Рада в першому читанні підтримала законопроєкт Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Законопроєкт пропонує просту формулу визначення розміру виплати

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт № 15094 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги». Новий механізм має спростити систему соціальної підтримки та зробити її більш адресною.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає запровадження нового виду державної підтримки — базової соціальної допомоги.

Йдеться про створення єдиної системи підтримки для сімей із низькими доходами, яка об’єднає кілька чинних видів соціальних виплат:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

державну допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Як визначатимуть розмір допомоги

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що новий механізм має спростити систему соціальної підтримки та зробити її більш адресною.

«Ми фактично переходимо до нової моделі соціальної підтримки. Базова соціальна допомога — це крок до більш сучасної, зрозумілої та справедливої системи, де головний принцип — підтримка тих, хто цього найбільше потребує. Замість складної системи різних виплат ми пропонуємо єдиний прозорий механізм розрахунку допомоги, який дозволить підвищити ефективність державної підтримки та поступово посилювати її рівень», — зазначив Улютін.

Законопроєкт пропонує просту формулу визначення розміру виплати. Загальна сума допомоги для сім’ї розраховуватиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом сім’ї за останній квартал.

Яке фінансування передбачено

Сім’ям з низькими доходами одночасно надаватимуться необхідні соціальні послуги на рівні територіальної громади відповідно до їхніх потреб, що забезпечить комплексну підтримку та вирішення проблем сім’ї.

Розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік і не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

У Державному бюджеті України на 2026 рік для надання базової соціальної допомоги передбачено 9,2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що профільний комітет парламенту рекомендував прийняти за основу законопроєкт № 14051 щодо надання базової соціальної допомоги.

Наразі базова допомога діє в межах 2-річного експериментального проєкту. Закріплення на законодавчому рівні дасть можливість реалізувати проєкт на постійній основі.

Базова величина для розрахунку БСД становить 4500 гривень. Її розмір для сім’ї визначається на рівні:

100% такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника);

70% (3150 грн) такої базової величини для кожного наступного члена сім’ї;

для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини також визначається на рівні 100%.

Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім’ї, які вже отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в Пенсійному Фонді України).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.