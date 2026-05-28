Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС щодо надання Україні €90 млрд Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

Верховна Рада ратифікувала меморандум з Європейським Союзом щодо надання Україні позики в обсязі до 90 млрд євро. Документ підтримали 298 нардепів.

Про це повідомляє Суспільне.

«Щиро дякую президенту, прем’єр-міністру, міністру фінансів та всій команді за укладання цієї надважливої угоди, яка забезпечує фінансову стабільність України на наступні два роки. Окрема вдячність нашим європейським партнерам за надання 90 мільярдів на надпільгових умовах. Це важливий та необхідний крок для збереження фінансової підтримки нашої країни», — написав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Як розподілять кошти

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що розподіл коштів передбачає 60 млрд євро на посилення оборонно-промислового потенціалу України і 30 млрд євро на бюджетну підтримку.

Угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна буде виплачувати цю позику у разі лише якщо росія здійснить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися позика, відшкодування.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ визначає рамки «для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України».

Фінансування на 2026 рік

Раніше Finance.ua писав , що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту для України на 90 млрд євро.

За словами президента, укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволять Україні у 2026−2027 роках залучити від ЄС до 90 мільярдів євро фінансових ресурсів для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

Загальний обсяг підтримки на 2026 рік визначено у розмірі до 45 мільярдів євро, що розподіляються на два ключові компоненти:

оборонна частина (до 28,3 мільярда євро) — спрямовуються на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина (16,7 мільярда євро) — спрямовуються на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Водночас фінансування бюджетної частини здійснюється через два інструменти:

до 8,35 мільярда євро надаються безпосередньо як макрофінансова допомога (що є предметом зазначеного меморандуму);

до 8,35 мільярда євро — додатково через механізм Ukraine Facility.

Умови отримання фінансування

Отримання допомоги передбачає виконання низки умов.

Для першого траншу Україна має, зокрема, скасувати звільнення від оподаткування міжнародних посилок, запровадити оподаткування доходів через цифрові платформи, продовжити дію військового збору на рівні 5% на три роки, ухвалити новий Митний кодекс відповідно до стандартів ЄС та призначити нового керівника Державної митної служби.

Для другого траншу Україна має остаточно ухвалити ці законопроєкти.

Умовою для надання третього траншу є реформування Україною пільгового податкового режиму, вжиття заходів для протидії ухиленню від оподаткування, спрощення адміністрування ПДВ та представлення нової Стратегії публічних закупівель на 2027−2030 роки.

