Укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026−2027 роках залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.
Загальний обсяг допомоги
Угода визначає загальний обсяг допомоги на 2026 рік у розмір до 45 млрд євро, який розподіляється на два компоненти:
оборонна частина (до 28,3 млрд євро), яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;
бюджетна частина (16,7 млрд євро), яку спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.
Виділення бюджетної частина також розподілиться на два інструменти:
до 8,35 млрд євро нададуть безпосередньо як макрофінансову допомогу,
а ще до 8,35 млрд — через механізм Ukraine Facility.
Три транші
Меморандум про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюжжетної частини. Згідно з ним, виплата відбуватиметься трьома траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).
При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок й оподаткування цифрових платформ (ці законопроєкти Верховна Рада наразі не підтримує).