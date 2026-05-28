Ратифікація угоди з ЄС про кредит на 90 млрд євро — деталі законопроєкту Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту для України на 90 млрд євро.

Про це повідомляється в картці законопроєкту

Про що йдеться

Документ має ратифікувати угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги.

Проєкт визначає рамки для залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України.

Укладення та подальше набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні у 2026−2027 роках залучити від ЄС до 90 млрд євро фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу.

Загальний обсяг допомоги

Угода визначає загальний обсяг допомоги на 2026 рік у розмір до 45 млрд євро, який розподіляється на два компоненти:

оборонна частина

(до 28,3 млрд євро), яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (16,7 млрд євро), яку спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Виділення бюджетної частина також розподілиться на два інструменти:

до 8,35 млрд євро нададуть безпосередньо як макрофінансову допомогу,

а ще до 8,35 млрд — через механізм Ukraine Facility.

Три транші

Меморандум про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюжжетної частини. Згідно з ним, виплата відбуватиметься трьома траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок й оподаткування цифрових платформ (ці законопроєкти Верховна Рада наразі не підтримує).

Другий транш вимагає схвалення цих законопроєктів, а третій, зокрема, реформу пільгового податкового режиму.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голосувати за цей законопроєкт про ратифікацію депутати можуть уже сьогодні, 28 травня.

Раніше ЄС схвалив для України пакет фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро. Це кредит, який будуть покривати коштом майбутніх репарацій від росії за її вторгнення в Україну.

У 2026 році Україна має отримати 45 млрд євро з цього кредиту. Левова частина грошей піде на військові потреби.

