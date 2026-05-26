В яких країнах ЄС люди мають найбільше заощаджень (інфографіка)

Чисті заощадження домогосподарств — це частина доходу домогосподарств, яка не витрачається на кінцеве споживання. За даними ОЕСР, норми чистих заощаджень домогосподарств значно різняться в різних частинах Європи.
У 2024 або 2025 році вони коливалися від -9,3% у Греції до 14,7% у Швеції та Угорщині, порівняно із середнім показником по ЄС у 8,1%, пише es.euronews.
Греція — єдина країна, що перебуває в від’ємній зоні. Це означає, що домогосподарства витрачали більше, ніж їхній чистий доход, або використовуючи накопичені заощадження, або беручи в борг для фінансування своїх витрат.
Окрім Угорщини та Швеції, рівень чистих заощаджень домогосподарств перевищує 10% у Чеській Республіці (13,7%), Франції (12,8%), Німеччині (10,3%) та Нідерландах (10,2%).
Іспанія (9,2%) та Ірландія (9%) також залишаються вищими за середній показник по ЄС.
У Франції, Німеччині та Іспанії рівень заощаджень вищий за середній по ЄС, у Великій Британії (4,7%) та Італії (3,2%) показники порівняно нижчі.
У Латвії цей показник дорівнює нулю, а це означає, що домогосподарства витрачають кожну копійку свого доходу. Словаччина (2%), Естонія (3%), Португалія (3,4%) та Литва (3,8%) мають цей показник нижче 4%.
Дві скандинавські країни також мають нижчий за середній показник по ЄС: Данія (7,5%) та Фінляндія (4,4%).
Експерт Майкл Халіассос наголошує, що немає країн ЄС, які постійно мають високий чи низький рівень заощаджень, а радше ці відмінності відображають те, як кожна країна реагує на різні кризи.
«Ключовими факторами, що визначають рівень заощаджень, є вікова структура населення та реакція різних вікових та професійних груп у домогосподарствах на послідовні кризи», — стверджує він.
Раніше Finance.ua писав, що другий рік поспіль у Польщі фіксують найвище реальне річне зростання доходів домогосподарств серед європейських країн.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
