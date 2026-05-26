Нові центри багатства: які країни стають «фабриками мільярдерів»

Світові центри багатства швидко змінюються. Якщо раніше головними «магнітами» для мільярдерів були США та Західна Європа, то тепер дедалі більше надзаможних людей з’являється на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та частині Східної Європи.
Наприклад, Польща демонструє прогнозоване зростання кількості мільярдерів на 123%. Це пов’язують із розвитком сучасного виробництва та перетворенням країни на важливий інвестиційний хаб між Західною Європою та ринками, що розвиваються.
Індія також активно нарощує кількість надзаможних людей завдяки:
технологічному сектору;
інфраструктурним проєктам;
виробництву;
великому внутрішньому ринку.
Країна вже має понад 100 «єдинорогів» — стартапів із оцінкою понад $1 млрд.
Південно-Східна Азія швидко набирає вагу
Все більшу роль у світовому багатстві відіграють країни Південно-Східної Азії.
Зокрема Індонезія може збільшити кількість мільярдерів на 49%, а Малайзія — на 39%.
Цьому сприяють такі фактори:
перенесення виробництв із інших країн;
молоде населення;
активні іноземні інвестиції;
розвиток промисловості.
Чому США не стали лідером за темпами зростання
Попри те, що США залишаються світовим лідером за загальним обсягом багатства мільярдерів і кількістю великих компаній, темпи зростання там уже не такі високі.
Аналітики пояснюють це просто: американський ринок уже дуже великий, тому приріст у відсотках виглядає повільнішим.