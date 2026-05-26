Нові центри багатства: які країни стають «фабриками мільярдерів»

Мільярдер

Світові центри багатства швидко змінюються. Якщо раніше головними «магнітами» для мільярдерів були США та Західна Європа, то тепер дедалі більше надзаможних людей з’являється на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та частині Східної Європи.

Такі дані наводить Knight Frank у Wealth Report 2026, пише Visual Capitalist

Новий центр багатства

Найбільший прорив, за прогнозами, зробить Саудівська Аравія — саме вона може стати світовим лідером за темпами зростання кількості мільярдерів до 2031 року.

Стрімке зростання кількості мільярдерів у Саудівській Аравії пов’язують із масштабною програмою Vision 2030, яка має зменшити залежність країни від нафти.

Влада активно вкладає кошти у:

мегапроєкти;

туризм;

фінансовий сектор;

будівництво;

технології та інфраструктуру.

Країна також пропонує іноземним інвесторам вигідні умови для бізнесу, що допомагає швидко нарощувати приватний капітал.

Інші «гарячі точки» для мільярдерів

Одним із головних глобальних трендів стає перерозподіл світового капіталу. Виробництво, енергетика та технологічні екосистеми дедалі активніше розвиваються за межами традиційних західних центрів.

Наприклад, Польща демонструє прогнозоване зростання кількості мільярдерів на 123%. Це пов’язують із розвитком сучасного виробництва та перетворенням країни на важливий інвестиційний хаб між Західною Європою та ринками, що розвиваються.

Індія також активно нарощує кількість надзаможних людей завдяки:

технологічному сектору;

інфраструктурним проєктам;

виробництву;

великому внутрішньому ринку.

Країна вже має понад 100 «єдинорогів» — стартапів із оцінкою понад $1 млрд.

Південно-Східна Азія швидко набирає вагу

Все більшу роль у світовому багатстві відіграють країни Південно-Східної Азії.

Зокрема Індонезія може збільшити кількість мільярдерів на 49%, а Малайзія — на 39%.

Цьому сприяють такі фактори:

перенесення виробництв із інших країн;

молоде населення;

активні іноземні інвестиції;

розвиток промисловості.

Чому США не стали лідером за темпами зростання

Попри те, що США залишаються світовим лідером за загальним обсягом багатства мільярдерів і кількістю великих компаній, темпи зростання там уже не такі високі.

Аналітики пояснюють це просто: американський ринок уже дуже великий, тому приріст у відсотках виглядає повільнішим.

Водночас це не означає, що багатство у США перестає зростати. Knight Frank прогнозує, що кількість людей зі статками понад $30 млн у країні збільшиться ще на 54% до 2031 року.

Світова карта багатства змінюється

Експерти вважають, що світ поступово стає менш залежним від кількох традиційних фінансових центрів.

Країни, які активно вкладають кошти в інфраструктуру, промисловість, технології та сприятливі умови для бізнесу, отримують дедалі більше шансів стати новими центрами концентрації багатства.

Саме тому найближчими роками карта світових мільярдерів може виглядати зовсім інакше, ніж сьогодні.

