Найбільш «велосипедні» міста світу (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Світ

Найбільш «велосипедні» міста світу (інфографіка)

Уряди в усьому світі намагаються скоротити викиди вуглецю, все більше міст полегшують людям відмову від автомобілів на користь велосипедів.

Шанувальники велоспорту знають, наскільки гарним може бути проїзд велосипедною доріжкою та насолоджуватися міськими краєвидами, не стикаючись із переповненим громадським транспортом чи заторами.

90 міст було обрано за їхню готовність робити внесок та працювати над ініціативами щодо покращення велосипедної інфраструктури та безпеки.

Дослідження, як пише rankingroyals , оцінює велосипедний клімат у цих 90 містах на основі факторів, пов’язаних з користувачами велосипедів.

Своє дослідження компанія цифрового страхування Luko почала з вивчення відсотка користувачів велосипедів. Крім того, вони дослідили фундаментальні вимоги, такі як безпека, злочинність, пов’язана з велосипедистами, та дорожня інфраструктура.

У рейтингу визначено найкращі міста для їзди на велосипеді.

1. Утрехт, Нідерланди (77,84)

Утрехт посів перше місце у списку. Близько 51% населення Нідерландів проживає в Утрехті, де безліч гарних велосипедних маршрутів і багато сонячних днів.

Утрехт посідає перше місце, оскільки отримує високі бали в багатьох різних категоріях, таких як кількість, якість та інвестиції у велосипедну інфраструктуру, багато веломагазинів та мало дорожньо-транспортних пригод. Також місто особливе через масове користування велосипедами.

Утрехт — одне з найбільш зручних для велосипедистів міст у світі. На велосипеди припадає понад 50% усіх поїздок у місті. Міська влада продовжує виділяти кошти на покращення велоінфраструктури.

2. Мюнстер, Німеччина (65,93)

Німецьке місто Мюнстер має давню історію популяризації велосипеда як засобу пересування. Місто має розгалужену мережу велосипедних доріжок, ініціативи з просування велоспорту та сильну велосипедну культуру.

Мюнстер відомий своєю розгалуженою велосипедною інфраструктурою, яка складається з понад 500 кілометрів велосипедних доріжок та кількох захищених велосипедних смуг. У місті також діє система прокату велосипедів під назвою metropolradruhr, яка дозволяє мешканцям та відвідувачам швидко та недорого орендувати велосипеди.

Окрім розвитку інфраструктури, Мюнстер запровадив кілька програм для популяризації велоспорту, включаючи безкоштовні послуги з ремонту велосипедів, уроки їзди на велосипеді для школярів та громадські свята, присвячені велокультурі.

У Мюнстері вдвічі більше велосипедів, ніж людей, що проживають. Найбільша велосипедна станція в Німеччині розташована на центральному залізничному вокзалі. Окрім 3500 паркувальних місць, велосипедна станція пропонує прокат велосипедів, послуги майстерні та миття велосипедів. До всіх визначних пам’яток Мюнстера легко дістатися на велосипеді, а місто також є зупинкою на деяких найзахопливіших тематичних маршрутах регіону Мюнстерланд.

3. Антверпен, Бельгія (60,51)

Антверпен посідає третє місце у списку. Це одне з найдоступніших місць для використання велосипеда. Тут також є близько 4000 велосипедних доріжок та програма спільного прокату велосипедів для всього міста.

Антверпен — одне з найбільш зручних для велосипедистів міст у світі. Понад 20% усіх поїздок у місті здійснюються на велосипеді. Міська влада продовжує витрачати кошти, щоб зробити Антверпен ще кращим для велосипедистів. Вони планують додати більше велосипедних доріжок та покращити інфраструктуру, щоб зробити їзду на велосипеді безпечнішою та легшою.

4. Копенгаген, Данія (60,46)

Щодня велосипедисти в Копенгагені проїжджають приблизно 1,44 мільйона кілометрів. У Копенгагені поїздки на роботу чи до школи на велосипеді зараз становлять 49% усіх поїздок, порівняно з 35% лише десять років тому. Нещодавнє зростання велосипедного руху за останнє десятиліття можна пояснити сталими муніципальними інвестиціями.

Місто збирається інвестувати понад 40 євро на людину у велосипедну інфраструктуру. Ця цифра свідчить про те, що до велоспорту ставляться серйозно, незважаючи на перевантаженість громадським транспортом та автомобільною інфраструктурою. Більше того, 97% мешканців Копенгагена задоволені умовами для велосипедистів у місті.

5. Амстердам, Нідерланди (60,24)

Амстердам посідає п’яте місце у світі.

Хоча Амстердам завжди був лідером у велоспорті, в середині 20-го століття міська інфраструктура опинилася під загрозою знищення автомобілями, що зробило столицю Нідерландів складним середовищем для велосипедистів. У цей період Амстердам переживав швидку модернізацію, і містобудівники загалом вважали, що автомобілям слід надавати перевагу над велосипедами, що призвело до масштабного будівництва доріг.

Ці рішення викликали масові протести, протестувальники стверджували, що автомобілі в Амстердамі становлять зайву небезпеку та часто призводять до смертельних аварій.

Що в Україні

В Україні ще з часів ковіду велосипед став найзручнішим та найздоровішим видом транспорту. В багатьох містах почали будувати велодоріжки, велосмуги та приділяти цьому більшу увагу.

Так, у столиці, наприклад, ще до великої війни було вікрито багато веломарштрутів: на Трухановому острові, Муромці, вздовж набережної Дніпра та загалом по Києву. Це дало змогу багатьом любителям велоспорту безпечно пересуватися містом.

