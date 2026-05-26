Що не так з транспортом в Києві? Проїзд дорожчає, а умови не змінюються! Експерти дали відповідь

У більшості європейських столиць транспортна система працює за іншою логікою

Київська влада готує неприємний «сюрприз» для пасажирів, і цього разу він максимально болючий для гаманця. Разова поїздка у комунальному транспорті столиці може злетіти до 30 гривень вже з 15 липня, а пересадковий квиток на 90 хвилин хочуть зробити по 60 гривень! Поки чиновники КМДА виправдовуються «економічно обґрунтованими тарифами», кияни за добу збирають голоси під петицією проти цього рішення. Водночас експерти не розуміють, чим обґрунтовані нові тарифи.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік нібито мав би становити 64 гривні за поїздку в метро та більш як 44 гривні у наземному транспорті. Однак співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко називає такі розрахунки маніпуляцією.

За його словами, киянам пропонують платити більше без жодних реальних змін у якості перевезень. Експерт наголошує, що за роки підвищення тарифів у столиці так і не відбулося системного покращення роботи транспорту.

Київ може отримати один із найдорожчих проїзних у Європі

Він прокоментував пропозицію щодо проїзного майже за 5 тисяч гривень. За словами експерта, у такому випадку Київ опиниться серед міст із найдорожчим громадським транспортом у Європі поруч із Лондоном, Амстердамом та Стокгольмом.

При цьому експерт звертає увагу, що в більшості європейських столиць транспортна система працює за іншою логікою. Там влада намагається зробити громадський транспорт максимально доступним, аби люди менше користувалися автомобілями. У Києві ж, на його думку, нинішня тарифна політика може навпаки відштовхнути пасажирів.

Критику викликає і система пересадкових квитків. Якщо разова поїздка коштуватиме 30 гривень, то квиток на 90 хвилин із можливістю пересадки може обійтися вже у 60 гривень. Експерт вважає, що така модель не має сенсу для пасажирів, адже людина фактично просто платить за дві окремі поїздки. За його словами, у європейських містах пересадкові квитки навпаки стимулюють користуватися громадським транспортом постійно.

Гречко навів у приклад Львів, де тарифна система працює інакше. Там дешевше платити транспортною картою, а безлімітний проїзний коштує приблизно 1150 гривень. Водночас у систему інтегровані навіть приватні перевізники.

Сам експерт пропонує іншу модель для Києва: разова поїздка — 20 гривень, пересадковий квиток — 30 гривень, а безлімітний проїзний — близько 1000 гривень. На його думку, це могло б збільшити пасажиропотік та навіть зменшити навантаження на бюджет.

