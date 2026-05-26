Ринок акцій у рф впав до мінімуму після погроз атакувати Київ Сьогодні 11:40 — Світ

Індекс Московської біржі, до якого входять найбільші компанії рф, за підсумками торгів у понеділок втратив 1,05% і опустився до 2598 пунктів. Під час сесії показник падав до найнижчого рівня з листопада минулого року.

Як зазначають російські аналітики, нова хвиля розпродажів почалася після заяв МЗС рф про удари по «центрах ухвалення рішень» та командних пунктах в Україні.

Як відомо, російське зовнішньополітичне відомство також закликало іноземців залишити Київ, заявивши, що «чаша терпіння» Москви нібито «переповнена». На цьому тлі акції найбільших російських енергетичних компаній продовжили падіння.

Наприклад, папери «Роснафти» подешевшали на 2,6% і оновили мінімуми з лютого. Акції «Газпрому» втратили 0,8% і торгуються на найнижчих рівнях із листопада 2025 року. Також майже на 4% впали котирування «Новатеку».

Інвестиційні стратеги в рф заявляють про нервозність на ринку та відсутність стабільного попиту навіть після локальних просідань.

Від початку року індекс Мосбіржі вже втратив 6,5%. У грошовому еквіваленті капіталізація російського ринку скоротилася майже на 400 млрд рублів.

Примітно, що падіння відбувається попри зростання світових цін на нафту через конфлікт навколо Ірану. Вартість російської нафти Urals піднімалася до найвищих рівнів із 2014 року, однак це не допомогло фондовому ринку рф перейти до зростання.

Аналітики пов’язують негативну динаміку з погіршенням стану російської економіки та відсутністю будь-якого прогресу в переговорах щодо війни проти України.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.