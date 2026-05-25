В яких містах Європи відпочинок 2026 року обійдеться найдорожче (інфографіка)

Найдорожчим містом Європи для сіті-брейку стала норвезька столиця Осло. Тут кілька днів міського відпочинку обійдуться приблизно втричі дорожче, ніж у Сараєво, яке стало найдешевшим містом для такого відпочинку.
Про це пишуть аналітики компанії Post Office, які опублікували свій черговий City Costs Barometer, ми ж вибрали основне.
Щоб скласти рейтинг, вони порівняли вартість 12 повсякденних туристичних товарів і послуг для двох осіб у 50 європейських містах.
То ж де найдешевше, а де найдорожче — дивіться в інфографіці нижче.
Створено finance.ua за допомогою АІ
Найдорожчим містом Європи для сіті-брейку стала норвезька столиця Осло, за ним слідує Единбург, Женева та Барселона.
Нижче дивіться, скільки треба грошей на на кілька днів в цих містах.
  1. Осло, Норвегія: 734 фунти стерлінгів (близько 43 570 гривень).
  2. Копенгаген, Данія: 671 фунт стерлінгів (близько 39 831 гривень).
  3. Единбург, Шотландія: 668 фунтів стерлінгів (близько 39 652 гривень).
  4. Женева, Швейцарія: 644 фунти стерлінгів (близько 38 228 гривень).
  5. Барселона, Іспанія: 641 фунт стерлінгів (близько 38 050 гривень).
  6. Дублін, Ірландія: 611 фунтів стерлінгів (близько 36 269 гривень).
  7. Амстердам, Нідерланди: 609 фунтів стерлінгів (близько 36 150 гривень).
  8. Корк, Ірландія: 602 фунти стерлінгів (близько 35 735 гривень).
  9. Венеція, Італія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень).
  10. Мадрид, Іспанія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень).
Раніше Finance.ua писав, що за даними Airbnb, все більше європейських мандрівників обирають подорожі на короткі відстані або всередині країни. Причниню тому є побоювання щодо зростання цін на авіаційне паливо.
Нові дані платформи короткострокового бронювання житла показали, що 25% мандрівників у таких країнах, як Франція, Німеччина, Швеція, Португалія та Нідерланди, обиратимуть відпочинок удома у 2026 році
Наприклад, у Швеції медіанна відстань бронювання знизилася на 26% з 2023 року і зараз становить менше 500 кілометрів. Ще однією тенденцією, що набирає обертів, є розподіл вартості подорожі між більшою групою, зокрема бронювання для чотирьох і більше осіб у Португалії, Іспанії та Швеції.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСПодорожі
