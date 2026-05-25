В яких містах Європи відпочинок 2026 року обійдеться найдорожче (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Найдорожчим містом Європи для сіті-брейку стала норвезька столиця Осло. Тут кілька днів міського відпочинку обійдуться приблизно втричі дорожче, ніж у Сараєво, яке стало найдешевшим містом для такого відпочинку.

Про це пишуть аналітики компанії Post Office, які опублікували свій черговий City Costs Barometer , ми ж вибрали основне.

Щоб скласти рейтинг, вони порівняли вартість 12 повсякденних туристичних товарів і послуг для двох осіб у 50 європейських містах.

То ж де найдешевше, а де найдорожче — дивіться в інфографіці нижче.

Найдорожчим містом Європи для сіті-брейку стала норвезька столиця Осло, за ним слідує Единбург, Женева та Барселона.

Нижче дивіться, скільки треба грошей на на кілька днів в цих містах.

Осло, Норвегія: 734 фунти стерлінгів (близько 43 570 гривень). Копенгаген, Данія: 671 фунт стерлінгів (близько 39 831 гривень). Единбург, Шотландія: 668 фунтів стерлінгів (близько 39 652 гривень). Женева, Швейцарія: 644 фунти стерлінгів (близько 38 228 гривень). Барселона, Іспанія: 641 фунт стерлінгів (близько 38 050 гривень). Дублін, Ірландія: 611 фунтів стерлінгів (близько 36 269 гривень). Амстердам, Нідерланди: 609 фунтів стерлінгів (близько 36 150 гривень). Корк, Ірландія: 602 фунти стерлінгів (близько 35 735 гривень). Венеція, Італія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень). Мадрид, Іспанія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень).

Раніше Finance.ua писав , що за даними Airbnb, все більше європейських мандрівників обирають подорожі на короткі відстані або всередині країни. Причниню тому є побоювання щодо зростання цін на авіаційне паливо.

Нові дані платформи короткострокового бронювання житла показали, що 25% мандрівників у таких країнах, як Франція, Німеччина, Швеція, Португалія та Нідерланди, обиратимуть відпочинок удома у 2026 році

Наприклад, у Швеції медіанна відстань бронювання знизилася на 26% з 2023 року і зараз становить менше 500 кілометрів. Ще однією тенденцією, що набирає обертів, є розподіл вартості подорожі між більшою групою, зокрема бронювання для чотирьох і більше осіб у Португалії, Іспанії та Швеції.

