Фейкові надбавки до пенсії: ПФУ попереджає про нову шахрайську схему Сьогодні 16:27 — Особисті фінанси

Жертвами шахраїв стають пенсіонери

Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про нову хвилю шахрайських повідомлень із фейковими надбавками для пенсіонерів, які поширюються у соцмережах і месенджерах.

Зловмисники використовують назву та символіку ПФУ, щоб переконати людей перейти за фішинговими посиланнями нібито для оформлення нових виплат або підтвердження пенсійних даних.

Що сталося

Останнім часом у мережі поширювалися повідомлення про нібито нову допомогу пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 грн залежно від регіону проживання та трудового стажу. У ПФУ наголошують, що це фейк.

Для отримання виплати людям пропонували перейти за посиланням і «підтвердити область проживання».

У повідомленнях також використовували формулювання про «обмежений термін» отримання коштів, щоб змусити користувачів діяти швидко та без перевірки інформації.

Ще одна поширена схема — фейкові повідомлення про нібито обов’язкову ідентифікацію пенсіонерів для «збереження пенсії». У таких випадках шахраї також надсилають посилання на підроблені сайти.

У Пенсійному фонді України наголосили, що подібна інформація не відповідає дійсності.

Як уберегтися від фішингу

У кіберполіції зазначають, що шахраї часто використовують теми соціальних виплат, державної допомоги та пенсійних змін для викрадення персональних або банківських даних.

Українцям радять:

перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах державних органів;

не переходити за посиланнями із сумнівних повідомлень чи Telegram-каналів;

не вводити банківські або персональні дані на невідомих сайтах;

звертати увагу на повідомлення, які створюють емоційний тиск або закликають діяти «терміново».

У разі виявлення підозрілих повідомлень чи ресурсів громадянам рекомендують звертатися до кіберполіції.

