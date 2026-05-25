Фейкові надбавки до пенсії: ПФУ попереджає про нову шахрайську схему
Кіберполіція та Пенсійний фонд України попереджають про нову хвилю шахрайських повідомлень із фейковими надбавками для пенсіонерів, які поширюються у соцмережах і месенджерах.
Зловмисники використовують назву та символіку ПФУ, щоб переконати людей перейти за фішинговими посиланнями нібито для оформлення нових виплат або підтвердження пенсійних даних.
Що сталося
- Останнім часом у мережі поширювалися повідомлення про нібито нову допомогу пенсіонерам у розмірі від 3200 до 5300 грн залежно від регіону проживання та трудового стажу. У ПФУ наголошують, що це фейк.
- Для отримання виплати людям пропонували перейти за посиланням і «підтвердити область проживання».
- У повідомленнях також використовували формулювання про «обмежений термін» отримання коштів, щоб змусити користувачів діяти швидко та без перевірки інформації.
Ще одна поширена схема — фейкові повідомлення про нібито обов’язкову ідентифікацію пенсіонерів для «збереження пенсії». У таких випадках шахраї також надсилають посилання на підроблені сайти.
У Пенсійному фонді України наголосили, що подібна інформація не відповідає дійсності.
Як уберегтися від фішингу
У кіберполіції зазначають, що шахраї часто використовують теми соціальних виплат, державної допомоги та пенсійних змін для викрадення персональних або банківських даних.
Українцям радять:
- перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах державних органів;
- не переходити за посиланнями із сумнівних повідомлень чи Telegram-каналів;
- не вводити банківські або персональні дані на невідомих сайтах;
- звертати увагу на повідомлення, які створюють емоційний тиск або закликають діяти «терміново».
У разі виявлення підозрілих повідомлень чи ресурсів громадянам рекомендують звертатися до кіберполіції.
Раніше ми повідомляли, що «середній чек» фінансового шахрая зріс до понад 5,5 тис. гривень, попри те, що кількість фактів шахрайств зменшилася.
