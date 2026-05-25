Переплатили за комуналку: куди пішли гроші та що робити (порада адвоката) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Переплата за комунальні послуги — ситуація доволі поширена, особливо коли люди випадково двічі оплачують рахунок або перераховують більшу суму наперед.

Але що робити, якщо 2 рази сплатив за комуналку та чи можна повернути ці гроші.

Адвокатка АБ «Івана Хомича» Олена Воронкова пояснила у коментарі УНІАН, кому повертають гроші за комунальні послуги та коли не варто оплачувати комуналку на тривалий період наперед.

Куди підуть гроші

За словами юристки, переплачені кошти зазвичай автоматично зараховуються на наступні розрахункові періоди. Фактично ця сума залишається на рахунку споживача, а постачальник поступово списує її для оплати майбутніх комунальних платежів. Якщо ж у людини є заборгованість, переплата насамперед піде на її погашення, а залишок — на майбутні платежі.

Якщо ж кошти не були враховані у наступному місяці, Воронкова радить звертатися безпосередньо до постачальника послуг. Для цього потрібно подати заяву із проханням перевірити надходження коштів та провести перерахунок.

До заяви обов’язково потрібно додати копію квитанції про сплату комунальних послуг, а також копію паспорта та ідентифікаційного коду (реєстраційного номера облікової картки платника податків). Від наявності цих документів безпосередньо залежить, чи можна зробити перерахунок за комунальні послуги у вашому випадку.

При цьому фахівчиня наголосила, що документи необхідно надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення — це стане підтвердженням звернення у випадку, якщо ситуацію доведеться вирішувати через суд.

Також серед того, що робити, якщо не згоден із комунальними платежами, Воронкова виділила можливість звернення в центр обслуговування споживачів. У такому разі вона рекомендує мати два екземпляри заяви: на другому, який залишається в особи на руках, має бути відмітка про прийняття документа.

Якщо в особи лише один екземпляр, вона має сфотографувати його зі штампом, датою та підписом уповноваженої особи про прийняття такого документу.

Чи можна повернути гроші

Як пояснила адвокатка, оплачувати комунальні послуги наперед закон не забороняє і, більше того, людина сама визначає суму платежу. Однак на її думку робити це на дуже тривалий період наперед не варто.

По-перше, при оплаті послуг за лічильником доведеться вказувати орієнтовні цифри, що не завжди зручно, а по-друге, враховуючи ситуацію в Україні, у будь-який момент може змінитися постачальник послуг:

«Кошти, зараховані на рахунок одного постачальника, навряд чи вдасться легко повернути та перерахувати на інший рахунок».

Раніше йшлося про те, що комунальні витрати залишаються однією з головних статей сімейного бюджету. Нові дані Держстату показують: загальне зростання тарифів поки стримане, але окремі послуги вже відчутно подорожчали.

