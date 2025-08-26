Скільки коштує комуналка в Іспанії — Finance.ua
Скільки коштує комуналка в Іспанії

Особисті фінанси
29
Скільки коштує комуналка в Іспанії
Скільки коштує комуналка в Іспанії
Витрати на комунальні послуги в Іспанії залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів.
Для квартири площею 85 м² витрати можуть коливатись від €82 до €220/міс залежно від регіону та споживання.
Електрика
Обійдеться в 50−120 єро на місяць, а от взимку можна викласти і до 200 євро. Ціна приблизно 0,24 центів /кВт·год. Також є абонплата 60 євро на рік.
Газ
Нагадаємо, у південних регіонах опалення в будинках немає через плюсову температуру взимку. А от в центрі та на півночі газ використовують і для опалення. Це обійдеться 40−60 євро/міс або ж за балон 17−30 євро.
Вода
Тарифи на воду — від 40 євро місяць.
Тарифи прогресивні і залежать від площі:
  • перші 15 м³ — 0,44 євро.
  • наступні 15 м³ — €0,66 євро.
  • понад 30 м³ — 1,78 євро.
Мінімальна плата за воду, якщо навіть якщо ніхто не живе, 20 євро міс.
Вивезення сміття обійжеться в 5−8 євро на місяць.
Обслуговування будинку (comunidad): 20−50 євро на місяць. А от якщо є басейн та консьєрж — до 150 євро на місяць.
Інтернет і зв’язок
Інтернет (60 Мбіт/с) — 29 євро на місяць.
Пакет із телебаченням та телефоном — 40−50 євро.
Зі супутником — до 150 євро.
Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно від 950 євро на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 800 євро.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Payment systems