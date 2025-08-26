Скільки коштує комуналка в Іспанії — Finance.ua

Скільки коштує комуналка в Іспанії Сьогодні 18:08 — Особисті фінанси

Скільки коштує комуналка в Іспанії

Витрати на комунальні послуги в Іспанії залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів.

Для квартири площею 85 м² витрати можуть коливатись від €82 до €220/міс залежно від регіону та споживання.

Електрика

Обійдеться в 50−120 єро на місяць, а от взимку можна викласти і до 200 євро. Ціна приблизно 0,24 центів /кВт·год. Також є абонплата 60 євро на рік.

Читайте також Що означає новий дорожній знак на дорогах в Іспанії (фото)

Газ

Нагадаємо, у південних регіонах опалення в будинках немає через плюсову температуру взимку. А от в центрі та на півночі газ використовують і для опалення. Це обійдеться 40−60 євро/міс або ж за балон 17−30 євро.

Читайте також Орендарі в Іспанії отримали нові гарантії

Вода

Тарифи на воду — від 40 євро місяць.

Тарифи прогресивні і залежать від площі:

перші 15 м³ — 0,44 євро.

наступні 15 м³ — €0,66 євро.

понад 30 м³ — 1,78 євро.

Мінімальна плата за воду, якщо навіть якщо ніхто не живе, 20 євро міс.

Вивезення сміття обійжеться в 5−8 євро на місяць.

Читайте також Скільки коштує місяць життя в Іспанії влітку

Обслуговування будинку (comunidad): 20−50 євро на місяць. А от якщо є басейн та консьєрж — до 150 євро на місяць.

Інтернет і зв’язок

Інтернет (60 Мбіт/с) — 29 євро на місяць.

Пакет із телебаченням та телефоном — 40−50 євро.

Зі супутником — до 150 євро.

Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно від 950 євро на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 800 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.