Скільки коштує комуналка в Іспанії — Finance.ua

Скільки коштує комуналка в Іспанії
Витрати на комунальні послуги в Іспанії залежать від регіону країни, міста чи села та багатьох факторів.
Для квартири площею 85 м² витрати можуть коливатись від €82 до €220/міс залежно від регіону та споживання.
Електрика
Обійдеться в 50−120 єро на місяць, а от взимку можна викласти і до 200 євро. Ціна приблизно 0,24 центів /кВт·год. Також є абонплата 60 євро на рік.
Газ
Нагадаємо, у південних регіонах опалення в будинках немає через плюсову температуру взимку. А от в центрі та на півночі газ використовують і для опалення. Це обійдеться 40−60 євро/міс або ж за балон 17−30 євро.
Читайте також
Вода
Тарифи на воду — від 40 євро місяць.
Тарифи прогресивні і залежать від площі:
- перші 15 м³ — 0,44 євро.
- наступні 15 м³ — €0,66 євро.
- понад 30 м³ — 1,78 євро.
Мінімальна плата за воду, якщо навіть якщо ніхто не живе, 20 євро міс.
Вивезення сміття обійжеться в 5−8 євро на місяць.
Читайте також
Обслуговування будинку (comunidad): 20−50 євро на місяць. А от якщо є басейн та консьєрж — до 150 євро на місяць.
Інтернет і зв’язок
Інтернет (60 Мбіт/с) — 29 євро на місяць.
Пакет із телебаченням та телефоном — 40−50 євро.
Зі супутником — до 150 євро.
Нагадаємо, Мадрид є найпопулярнішим містом країни серед мігрантів. Вартість оренди однокімнатної квартири тут обійдеться приблизно від 950 євро на місяць в центрі, тоді як на околиці можна знайти аналогічні пропозиції за 800 євро.
Медичне (туристичне) страхування за кордон
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки коштує комуналка в Іспанії
Скільки можна заробити на інвестиціях у землю — відповідь експерта
Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться
У серпні на пенсійні виплати спрямовано 68,8 млрд грн
Варто чи ні: як ухвалити рішення про повернення на попередню роботу
Які в monobank є додаткові сервіси для ФОП