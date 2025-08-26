SkyUp запускає осінній розпродаж: акційні напрямки та ціни — Finance.ua

SkyUp запускає осінній розпродаж: акційні напрямки та ціни
SkyUp Airlines (U5) запускає акцію «Back to School» — українці можуть придбати квитки на подорожі за зниженими цінами, щоб насолодитися оксамитовим сезоном на європейських пляжах.
Про це Finance.ua повідомили у пресслужбі авіаперевізника.
Деталі акції. Із 26 до 29 серпня можна придбати квитки на будь-який напрямок із Кишинева чи до нього лише від 27 євро*.
- Дати продажу акційних квитків: 26−29 серпня.
- Дати подорожей: 8 вересня — 19 грудня.
- Виключення:
— 24−26 жовтня (виліт із Кишинева)
— 31 жовтня — 2 листопада (виліт до Кишинева).
Напрямки і ціни*
- Кишинів (RMO) ↔ Стокгольм (NYO) — від €27;
- Кишинів (RMO) ↔ Берлін (BER) — від €27;
- Кишинів (RMO) ↔ Афіни (ATH) — від €27;
- Кишинів (RMO) ↔ Ларнака (LCA) — від €37;
- Кишинів (RMO) ↔ Париж (BVA) — від €37;
- Кишинів (RMO) ↔ Салоніки (SKG) — від €37;
- Кишинів (RMO) ↔ Франкфурт (FRA) — від €47;
- Кишинів (RMO) ↔ Прага (PRG) — від €47;
- Кишинів (RMO) ↔ Аліканте (ALC) — від €47;
- Кишинів (RMO) ↔ Барселона (BCN) — від €57;
- Кишинів (RMO) ↔ Ніцца (NCE) — від €67;
- Кишинів (RMO) ↔ Іракліон (HER) — від €67;
- Кишинів (RMO) ↔ Лісабон (LIS) — від €77;
- Кишинів (RMO) ↔ Пальма-де-Майорка (PMI) — від €77.
*Ціни вказані за квиток в один кінець та включають аеропортові збори. Актуальні на момент публікації.
