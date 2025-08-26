SkyUp запускає осінній розпродаж: акційні напрямки та ціни — Finance.ua

SkyUp запускає осінній розпродаж: акційні напрямки та ціни Сьогодні 19:37 — Особисті фінанси

SkyUp запускає осінній розпродаж: акційні напрямки та ціни

SkyUp Airlines (U5) запускає акцію «Back to School» — українці можуть придбати квитки на подорожі за зниженими цінами, щоб насолодитися оксамитовим сезоном на європейських пляжах.

Про це Finance.ua повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Деталі акції. Із 26 до 29 серпня можна придбати квитки на будь-який напрямок із Кишинева чи до нього лише від 27 євро*.

Дати продажу акційних квитків: 26−29 серпня.

Дати подорожей: 8 вересня — 19 грудня.

Виключення:

— 24−26 жовтня (виліт із Кишинева)

— 31 жовтня — 2 листопада (виліт до Кишинева).

Напрямки і ціни*

Кишинів (RMO) ↔ Стокгольм (NYO) — від €27;

Кишинів (RMO) ↔ Берлін (BER) — від €27;

Кишинів (RMO) ↔ Афіни (ATH) — від €27;

Кишинів (RMO) ↔ Ларнака (LCA) — від €37;

Кишинів (RMO) ↔ Париж (BVA) — від €37;

Кишинів (RMO) ↔ Салоніки (SKG) — від €37;

Кишинів (RMO) ↔ Франкфурт (FRA) — від €47;

Кишинів (RMO) ↔ Прага (PRG) — від €47;

Кишинів (RMO) ↔ Аліканте (ALC) — від €47;

Кишинів (RMO) ↔ Барселона (BCN) — від €57;

Кишинів (RMO) ↔ Ніцца (NCE) — від €67;

Кишинів (RMO) ↔ Іракліон (HER) — від €67;

Кишинів (RMO) ↔ Лісабон (LIS) — від €77;

Кишинів (RMO) ↔ Пальма-де-Майорка (PMI) — від €77.

*Ціни вказані за квиток в один кінець та включають аеропортові збори. Актуальні на момент публікації.

