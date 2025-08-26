Безкоштовне навчання та перепідготовка від Служби зайнятості: що треба знати — Finance.ua

Безкоштовне навчання та перепідготовка від Служби зайнятості: що треба знати Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Безкоштовне навчання та перепідготовка від Служби зайнятості: що треба знати

Доки багато українців витрачають чималі суми, щоб отримати нові вміння та навички, держава пропонує такі способи підтримки своїх громадян абсолютно безкоштовно. Йдеться про можливість пройти професійне навчання та перепідготовку від Державної служби зайнятості. Для цього є аж щість способів — розповідаємо про них детальніше.

1. Навчання в одному з восьми центрів професійно-технічної освіти

Такі центри наразі працюють в Полтавській, Рівненській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Одеській областях. Право на таке навчання мають: всі громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства (які постійно проживають в Україні, визнані біженцями в нашій країні, отримали тут притулок, визнані особами, які потребують додаткового захисту, мають тимчасовий захист та одержали дозвіл на імміграцію в Україну).

2. Отримання ваучера на навчання

Це фінансова підтримка у розмірі 30 тис. грн, яка направляється Службою зайнятості на навчальний центр, який обирає зареєстрований безробітний. Право на таке навчання мають: люди віком 45+ років, ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені громадяни, звільнені з військової служби, люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії рф проти України та особи, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок воєнної агресії проти України. Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

3. Навчання учасників бойових дій

Такий вид здобуття освіти передбачає навчання за робітничими професіями або ж за освітніми програмами. Тобто після завершення курсу, слухач отримує свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації або документ про підвищення кваліфікації. Право на таке навчання мають: учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

4. Навчання жінок

Це експериментальний проєкт, а таке навчання здійснюється за запитом роботодавця. Право на таке навчання мають: усі жінки, що шукають роботу, незалежно від віку.

5. Навчання зареєстрованих безробітних до 10 місяців

Учасники цієї програми отримують сертифікат на навчання, який покриває його вартість, проте не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Також для користувачів такою послугою, є можливість отримати сертифікат на проживання. Право на таке навчання мають: зареєстровані безробітні.

6. Онлайн-курси

Платформа онлайн-навчання Державної служби зайнятості має широкий перелік курсів, які доступні онлайн за посиланням. https://eosvita.dcz.gov.ua/ Право на таке навчання мають усі.

У випадку зацікавленості одним із перелічених видів навчання, можна звернутися до найближчого центру зайнятості для з’ясування деталей. Можна прочитати про всі умови на сайті Державної служби зайнятості у розділі «Навчання», або ж звернутися з додатковими питаннями до спеціалістів контакт-центру за безкоштовним номером 1518. Такі консультації надаються: з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю з 9:00 до 16:45.

