У багатоквартирних будинках Польщі запровадять мінімальну плату за опалення

У багатоквартирних будинках планують боротися з практикою опалення квартир за рахунок сусідів. Йдеться про ситуації, коли мешканці перекривають радіатори та користуються теплом, що надходить через стіни, стелі та підлогу з інших квартир. У результаті витрати на опалення зростають для тих, хто повноцінно обігріває своє житло.
Про це пише InPoland.net.pl.
Нові правила мають на меті забезпечити мінімальне теплопостачання кожної квартири та більш справедливий розподіл витрат між мешканцями.

Мінімальна плата за опалення

Ключовим нововведенням стане мінімальна плата за опалення, яку нараховуватимуть кожній квартирі, навіть якщо опалення перекрито. Розмір цієї плати становитиме щонайменше 15% змінних витрат на опалення, тобто тієї частини рахунку, що залежить від фактичного споживання тепла.
Таким чином мешканці, які не користуються опаленням, все одно повинні будуть покривати мінімальні витрати.

Як і коли впроваджуватимуть нові правила

Хоча правила формально набули чинності у 2025 році, їх упровадження відбуватиметься поетапно. Житлово-будівельні кооперативи та громади мають час до кінця 2026 року, щоб адаптуватися до нових вимог.
Це стосується також встановлення лічильників із дистанційним зчитуванням та розподільників витрат на опалення.

Контроль температури в квартирах

Першим етапом стане моніторинг температури в квартирах. Більшість статутів житлово-будівельних кооперативів визначають мінімальну допустиму температуру на рівні 16−18°C.
Водночас постанова Міністерства інфраструктури встановлює вищі вимоги: щонайменше 20 °C у житлових кімнатах і на кухні та 24 °C у ванній кімнаті.
Якщо температура в квартирі виявиться нижчою за встановлені норми, після підготовки фотодокументації та відповідного звіту мешканці отримають повідомлення з вимогою усунути порушення. Фінансові санкції застосовуватимуться пізніше.

Як визначатимуть плату без доступу до квартири

Адміністрація житлово-будівельних кооперативів не має права заходити до квартири без згоди власника або орендаря. Водночас вона може визначати розмір плати за опалення іншими способами.
У таких випадках керівництво може застосовувати фіксовану ставку, нараховувати мінімальне споживання тепла або використовувати непрямі дані з системи опалення.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
