Військовим визначили розмір компенсацій за оренду житла

Військові можуть отримати компенсацію за оренду житла, якщо не мають власного житла у місці служби

Міністерство оборони України визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців ЗСУ, які винаймають житло під час проходження служби.

Компенсація призначається, якщо військовослужбовець не має власного житла у місці служби.

Скільки виплатять

У 2026 році грошова компенсація становить:

Київ — 4 560 грн;

обласні центри — 3 420 грн;

інші населені пункти — 2 280 грн.

Якщо у військовослужбовця троє і більше членів сім’ї, суми збільшуються в 1,5 раза.

Хто має право на компенсацію

Компенсацію можуть отримати:

військовослужбовці Збройних Сил України

представники інших складових Сил оборони

Вона надається лише за умови відсутності власного житла в місці служби.

Як визначають розмір компенсації

Розмір виплат щороку встановлює Міністерство оборони з урахуванням наявного фінансового ресурсу в кошторисі.

Порядок призначення та виплати регулюється:

Постановою Кабміну від 26 червня 2013 р. № 450 (зі змінами)

Інструкцією Міністерства оборони від 31 липня 2018 р. № 380 (зі змінами)

