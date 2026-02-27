0 800 307 555
Військовим визначили розмір компенсацій за оренду житла

Нерухомість
Військові можуть отримати компенсацію за оренду житла, якщо не мають власного житла у місці служби
Міністерство оборони України визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців ЗСУ, які винаймають житло під час проходження служби.
Компенсація призначається, якщо військовослужбовець не має власного житла у місці служби.

Скільки виплатять

У 2026 році грошова компенсація становить:
  • Київ — 4 560 грн;
  • обласні центри — 3 420 грн;
  • інші населені пункти — 2 280 грн.
Якщо у військовослужбовця троє і більше членів сім’ї, суми збільшуються в 1,5 раза.

Хто має право на компенсацію

Компенсацію можуть отримати:
  • військовослужбовці Збройних Сил України
  • представники інших складових Сил оборони
Вона надається лише за умови відсутності власного житла в місці служби.
Як визначають розмір компенсації

Розмір виплат щороку встановлює Міністерство оборони з урахуванням наявного фінансового ресурсу в кошторисі.
Порядок призначення та виплати регулюється:
  • Постановою Кабміну від 26 червня 2013 р. № 450 (зі змінами)
  • Інструкцією Міністерства оборони від 31 липня 2018 р. № 380 (зі змінами)
Раніше ми пояснювали, хто з військових може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониОренда житла
