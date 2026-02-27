Військовим визначили розмір компенсацій за оренду житла
Міністерство оборони України визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців ЗСУ, які винаймають житло під час проходження служби.
Компенсація призначається, якщо військовослужбовець не має власного житла у місці служби.
Скільки виплатять
У 2026 році грошова компенсація становить:
- Київ — 4 560 грн;
- обласні центри — 3 420 грн;
- інші населені пункти — 2 280 грн.
Якщо у військовослужбовця троє і більше членів сім’ї, суми збільшуються в 1,5 раза.
Хто має право на компенсацію
Компенсацію можуть отримати:
- військовослужбовці Збройних Сил України
- представники інших складових Сил оборони
Вона надається лише за умови відсутності власного житла в місці служби.
Як визначають розмір компенсації
Розмір виплат щороку встановлює Міністерство оборони з урахуванням наявного фінансового ресурсу в кошторисі.
Порядок призначення та виплати регулюється:
- Постановою Кабміну від 26 червня 2013 р. № 450 (зі змінами)
- Інструкцією Міністерства оборони від 31 липня 2018 р. № 380 (зі змінами)
Раніше ми пояснювали, хто з військових може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2026 році, який її розмір і як її оформити.
