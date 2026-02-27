Як складна зима вплинула на плани українців щодо купівлі житла — дослідження Сьогодні 11:04 — Нерухомість

Складна зима не зупинила ринок нерухомості

Складна ситуація в енергосистемі взимку 2025−2026 років змусила частину українців переглянути підходи до вибору житла та довгострокові плани щодо нерухомості.

За результатами опитування OLX Нерухомість , більшість українців не змінювали місце проживання взимку, однак проблеми з енергопостачанням вплинули на пріоритети покупців і орендарів житла.

«Складна зима не зупинила ринок нерухомості, але дещо змінила пріоритети українців. Плани на купівлю та продаж залишились відносно стабільними, однак дедалі більше респондентів розглядають якісь дії у найближчі 1−3 роки. Також змінюються критерії вибору житла. Помітно зростає запит на автономність: опалення, водопостачання, альтернативні джерела живлення», — зазначають автори дослідження.

За даними опитування:

38% респондентів проживають у власному окремому житлі;

16% живуть разом із батьками;

25% орендують житло самостійно;

14% орендують житло з партнером або друзями;

4% проживають у гуртожитках.

Більшість не змінювали місце проживання

Попри складну ситуацію з енерго-, водо- та теплопостачанням у грудні-лютому, переважна більшість (83%) не змінювали місце проживання. Однак частина респондентів все ж шукали альтернативні варіанти:

орендували житло в іншому населеному пункті (7%);

тимчасово переїжджали до друзів або родичів (6%);

орендували інше житло у своєму місті (4%).

Плани щодо нерухомості

Нестабільна ситуація в країні не суттєво змінила плани опитуваних щодо нерухомості. До зими 2026 року 24% планували купівлю або продаж. Наразі показники залишаються близькими: 20% планують купівлю у 2026 році, 4% - планують продаж.

Водночас змінилась частка тих, хто мав плани на найближчі 1−3 роки. До зими 2026 року 28% респондентів відкладали купівлю або продаж житла. Зараз цей показник становить 35%: з них 30% планують на найближчі 3 роки купівлю, 5% - продаж. Ще 40% не планують жодних дій з нерухомістю.

Ситуація в енергосистемі

За результатами опитування, для 11% проблеми з енергопостачанням стали ключовим драйвером зміни рішення щодо купівлі або ж продажу житла у 2026 році.

Респонденти зазначили, що ситуація дуже сильно на це вплинула:

18% відповіли, що скоріше вплинула;

30% - важко відповісти на це питання.

Натомість 48% зазначили, що вона не вплинула або ж скоріше не вплинула на їхні плани.

Щодо того, як саме ситуація вплинула на рішення респондентів, найчастішими відповідями є відкладення купівлі (33%) та продажу (6%), про які також було зазначено вище. Серед іншого:

розглядають інше місто для купівлі або оренди (33%);

змінили тип бажаного житла (28%);

змінили бюджет (23%);

пришвидшили купівлю через страх погіршення умов (13%);

почали розглядати оренду замість купівлі (12%).

Найбільш впливовими факторами зокрема стали загальна фінансова нестабільність (46%), відсутність опалення або електропостачання (42%), психологічна втома та відчуття нестабільності (40%), відчуття небезпеки у нинішньому місці проживання (34%), погіршення умов проживання (24%) та інші.

Автономність стала важливим критерієм

Основними критеріями вибору житла респонденти зазначають ціну, власну фінансову спроможність (74%) та район, інфраструктуру поблизу (45%). Третім за популярністю фактором стала автономність — 42%.

Серед іншого відзначили також площу та кімнатність (40%), безпекові ризики та ситуація на фронті (32%), наявність державних програм для підтримки покупців житла (22%).

Під автономністю найчастіше пошукачі мають на увазі систему автономного опалення (64%), автономне водопостачання (40%), оснащення житла альтернативними джерелами живлення (35%). Важливими залишаються також фактори безпеки: захищеність території (29%), наявність укриття поблизу житла (24%).

Так, для менеджера з продажу квартира в Харкові «коштує» 2,6 річної зарплати, тоді як у Львові чи Ужгороді — понад 6 років роботи. Для бухгалтера розрив ще більший: від 3,5 року в Харкові до 8−9 років у західних містах. А для представників низькооплачуваних професій ситуація критична. Прибиральникам у Києві доведеться відкладати весь річний дохід 14 років, у Львові — понад 15 років. Фактично без сторонньої підтримки це недосяжна мета.

