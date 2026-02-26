0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купівля житла стає недосяжною для багатьох українців — аналіз ЛУН та Work.ua

Нерухомість
180
У Львові та Ужгороді квартира коштує понад 8 років зарплати
У Львові та Ужгороді квартира коштує понад 8 років зарплати
У більш безпечних регіонах України купівля власного житла стає економічно недосяжною для багатьох професій. У Львові, Луцьку та Ужгороді для придбання однокімнатної квартири необхідно відкладати повну річну зарплату протягом 8−8,5 року. У Києві цей показник становить 7,7 року. Для порівняння, у Харкові потрібно 3,5 року доходу, у Дніпрі — 4,5 року.
Про це свідчать підрахунки ЛУН та Work.ua.
«Ми спостерігаємо парадокс: безпека західних регіонів стала настільки дорогою „валютою“, що Львів та Ужгород поступово переходять у зону економічної недосяжності для багатьох професій, — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика. — Це обмежує можливості внутрішнього переміщення та ускладнює покращення житлових умов. Для частини людей окрема квартира стає не питанням вибору, а питанням виживання».

Західні регіони дорожчають швидше за столицю

Середня вартість 1-кімнатної квартири в Києві дорівнює заробітку за 7,7 року — і це лише третій показник серед найдорожчих міст країни. У Львові накопичувати на власну «однушку» доведеться 8,4 року, у Луцьку — 8,5 року, в Ужгороді — 8,5 року.
Найбільш доступне житло у прифронтових регіонах
Найбільш доступне житло у прифронтових регіонах
Найбільш доступне житло у прифронтових регіонах. У Запоріжжі середня 1-кімнатна квартира дорівнює 2,4 року заробітку, у Миколаєві — 3,4 року. У Харкові — 3,5 року. Така різниця пояснюється очевидно: безпекові ризики знижують попит і стримують ціни.

Доступність житла залежить від професії

Для менеджера з продажу квартира в Харкові «коштує» 2,6 річної зарплати, тоді як у Львові чи Ужгороді — понад 6 років роботи. Для бухгалтера розрив ще більший: від 3,5 року в Харкові до 8−9 років у західних містах.
А для представників низькооплачуваних професій ситуація критична. Прибиральникам у Києві доведеться відкладати весь річний дохід 14 років, у Львові — понад 15 років. Фактично без сторонньої підтримки це недосяжна мета.

Скільки років потрібно працювати на однокімнатну квартиру

ПрофесіяХарківДніпроОдесаКиївУжгородЛьвів
Менеджер з продажу2,63,24,95,96,36,3
Водій2,63,54,96,37,06,7
Експедитор2,84,25,37,27,47,7
Менеджер по роботі з клієнтами3,33,95,77,07,97,8
Бухгалтер3,54,66,97,28,78,4
Кухар3,64,45,87,17,38,4
Комірник3,74,86,98,48,59,0
Різноробочий3,74,07,68,49,58,6
Офіціант3,74,86,26,49,29,4
Продавець-консультант4,05,47,38,910,610,1
Адміністратор4,05,58,09,010,610,7
Бариста4,05,68,09,110,610,3
Вантажник4,04,67,28,49,08,9
Офіс-менеджер4,15,37,58,48,710,1
Касир4,45,88,09,710,810,3
Прибиральники7,59,312,414,212,915,3

Витрати на оренду житла

Ситуація з орендою ще складніша.
У Харкові оренда 1-кімнатної квартири «з'їдає» приблизно 20% середньої зарплати. У Києві — близько 50%. У Львові — 60−80% залежно від професії. В Ужгороді — до 80% у середньому і до 96−98% для барист, касирів чи продавців.
Для прибиральників у Львові та Ужгороді оренда перевищує 100% місячного доходу, тобто винаймати окреме житло без додаткових джерел фінансування практично неможливо.
У Харкові представники більшості професій витрачають на оренду менше половини доходу
У Харкові представники більшості професій витрачають на оренду менше половини доходу
Натомість у Харкові представники більшості професій витрачають на оренду менше половини доходу, а часто — третину.
Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua з посиланням на керівницю ЛУН Людмилу Кірюхіну, попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.
«За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію», — заявляла експертка.
Платформа OLX Нерухомість провела опитування серед українців щодо планів і пріоритетів купівлі, продажу та оренди житла у 2026 році. Понад 20% українців планують купити житло раніше, щоб випередити зростання цін на нерухомість.
54% українців планують купівлю житла у 2026 році або в перспективі найближчих п’яти років. Основним мотивом для більшості респондентів є покращення житлових умов. Переважна частина опитаних розглядає купівлю нерухомості для власного проживання, надаючи перевагу вторинному ринку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартираКупівля квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems