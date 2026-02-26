Купівля житла стає недосяжною для багатьох українців — аналіз ЛУН та Work.ua
У більш безпечних регіонах України купівля власного житла стає економічно недосяжною для багатьох професій. У Львові, Луцьку та Ужгороді для придбання однокімнатної квартири необхідно відкладати повну річну зарплату протягом 8−8,5 року. У Києві цей показник становить 7,7 року. Для порівняння, у Харкові потрібно 3,5 року доходу, у Дніпрі — 4,5 року.
«Ми спостерігаємо парадокс: безпека західних регіонів стала настільки дорогою „валютою“, що Львів та Ужгород поступово переходять у зону економічної недосяжності для багатьох професій, — зазначає Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика. — Це обмежує можливості внутрішнього переміщення та ускладнює покращення житлових умов. Для частини людей окрема квартира стає не питанням вибору, а питанням виживання».
Західні регіони дорожчають швидше за столицю
Середня вартість 1-кімнатної квартири в Києві дорівнює заробітку за 7,7 року — і це лише третій показник серед найдорожчих міст країни. У Львові накопичувати на власну «однушку» доведеться 8,4 року, у Луцьку — 8,5 року, в Ужгороді — 8,5 року.
Найбільш доступне житло у прифронтових регіонах. У Запоріжжі середня 1-кімнатна квартира дорівнює 2,4 року заробітку, у Миколаєві — 3,4 року. У Харкові — 3,5 року. Така різниця пояснюється очевидно: безпекові ризики знижують попит і стримують ціни.
Доступність житла залежить від професії
Для менеджера з продажу квартира в Харкові «коштує» 2,6 річної зарплати, тоді як у Львові чи Ужгороді — понад 6 років роботи. Для бухгалтера розрив ще більший: від 3,5 року в Харкові до 8−9 років у західних містах.
А для представників низькооплачуваних професій ситуація критична. Прибиральникам у Києві доведеться відкладати весь річний дохід 14 років, у Львові — понад 15 років. Фактично без сторонньої підтримки це недосяжна мета.
Скільки років потрібно працювати на однокімнатну квартиру
|Професія
|Харків
|Дніпро
|Одеса
|Київ
|Ужгород
|Львів
|Менеджер з продажу
|2,6
|3,2
|4,9
|5,9
|6,3
|6,3
|Водій
|2,6
|3,5
|4,9
|6,3
|7,0
|6,7
|Експедитор
|2,8
|4,2
|5,3
|7,2
|7,4
|7,7
|Менеджер по роботі з клієнтами
|3,3
|3,9
|5,7
|7,0
|7,9
|7,8
|Бухгалтер
|3,5
|4,6
|6,9
|7,2
|8,7
|8,4
|Кухар
|3,6
|4,4
|5,8
|7,1
|7,3
|8,4
|Комірник
|3,7
|4,8
|6,9
|8,4
|8,5
|9,0
|Різноробочий
|3,7
|4,0
|7,6
|8,4
|9,5
|8,6
|Офіціант
|3,7
|4,8
|6,2
|6,4
|9,2
|9,4
|Продавець-консультант
|4,0
|5,4
|7,3
|8,9
|10,6
|10,1
|Адміністратор
|4,0
|5,5
|8,0
|9,0
|10,6
|10,7
|Бариста
|4,0
|5,6
|8,0
|9,1
|10,6
|10,3
|Вантажник
|4,0
|4,6
|7,2
|8,4
|9,0
|8,9
|Офіс-менеджер
|4,1
|5,3
|7,5
|8,4
|8,7
|10,1
|Касир
|4,4
|5,8
|8,0
|9,7
|10,8
|10,3
|Прибиральники
|7,5
|9,3
|12,4
|14,2
|12,9
|15,3
Витрати на оренду житла
Ситуація з орендою ще складніша.
У Харкові оренда 1-кімнатної квартири «з'їдає» приблизно 20% середньої зарплати. У Києві — близько 50%. У Львові — 60−80% залежно від професії. В Ужгороді — до 80% у середньому і до 96−98% для барист, касирів чи продавців.
Для прибиральників у Львові та Ужгороді оренда перевищує 100% місячного доходу, тобто винаймати окреме житло без додаткових джерел фінансування практично неможливо.
Натомість у Харкові представники більшості професій витрачають на оренду менше половини доходу, а часто — третину.
Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua з посиланням на керівницю ЛУН Людмилу Кірюхіну, попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.
«За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію», — заявляла експертка.
Платформа OLX Нерухомість провела опитування серед українців щодо планів і пріоритетів купівлі, продажу та оренди житла у 2026 році. Понад 20% українців планують купити житло раніше, щоб випередити зростання цін на нерухомість.
54% українців планують купівлю житла у 2026 році або в перспективі найближчих п’яти років. Основним мотивом для більшості респондентів є покращення житлових умов. Переважна частина опитаних розглядає купівлю нерухомості для власного проживання, надаючи перевагу вторинному ринку.
