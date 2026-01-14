Скільки українців планують купити нерухомість у 2026 році — опитування Сьогодні 16:04 — Нерухомість

Скільки українців планують купити нерухомість у 2026 році — опитування

Платформа OLX Нерухомість провела опитування серед українців щодо планів і пріоритетів купівлі, продажу та оренди житла у 2026 році. Понад 20% українців планують купити житло раніше, щоб випередити зростання цін на нерухомість.

За результатами опитування, 54% українців планують купівлю житла у 2026 році або в перспективі найближчих п’яти років. Основним мотивом для більшості респондентів є покращення житлових умов. Переважна частина опитаних розглядає купівлю нерухомості для власного проживання, надаючи перевагу вторинному ринку.

Поточні умови проживання

Станом на момент опитування, 41% респондентів проживають у власному окремому житлі. Ще 19% мешкають разом із батьками або родичами, стільки ж орендують житло самостійно. 12% живуть разом із партнером або друзями, а 3% — у гуртожитках.

Більшість опитаних (69%) не планують жодних змін щодо наявної нерухомості. Водночас 17% мають намір продати житло, а 14% - здати його в оренду.

Плани щодо купівлі нерухомості

Придбання нерухомості протягом 2026 року планують 23% опитаних. Ще 31% розглядають купівлю у довшій перспективі — протягом наступних п’яти років. Водночас 46% респондентів наразі не планують купувати житло.

Серед тих, хто планує покупку, 43% назвали основною причиною покращення житлових умов. По 22% респондентів пов’язують рішення про купівлю з переїздом або зміною сімейного статусу. Майже кожен п’ятий опитаний (19%) розглядає нерухомість як інвестицію або спосіб збереження коштів. Ще 19% орієнтуються на доступність іпотечних або кредитних програм, а 5% планують придбати нерухомість для розвитку власного бізнесу.

Бюджет на купівлю

Можливість використання кредитів для купівлі житла допускають 32% респондентів. Майже така сама частка (31%) планує придбати нерухомість виключно за власні кошти. Державною програмою «єОселя» готові скористатися 31% опитаних, ще 6% розглядають інші кредитні програми.

Щодо бюджету на купівлю житла, 42% респондентів орієнтуються на суму до 30 тис. доларів. Ще 39% планують витратити 30−60 тис. доларів, 15% — 60−150 тис. доларів, і лише 4% - понад 150 тис. доларів.

Який тип нерухомості планують купувати українці

Переважна більшість опитаних (93%) планує купити житлову нерухомість — квартиру або будинок. Земельні ділянки розглядають 4% респондентів, комерційну нерухомість — 2%, інші варіанти — 1,5%.

Майже половина учасників опитування (48%) віддає перевагу вторинному ринку. Новобудови, вже введені в експлуатацію, обирають 18%, а об’єкти на стадії будівництва — 7%.

Для власного проживання планують використовувати придбану нерухомість 63% респондентів. Здавати житло в довгострокову оренду мають намір 12%, у подобову — 1%, ще майже 6% розглядають обидва варіанти.

Найпопулярніші регіони для купівлі житла

Найчастіше українці розглядають купівлю житла в Київській області — 35%. Далі за популярністю йдуть Львівська (14%), Одеська (10%), Івано-Франківська (9%) та Дніпропетровська (9%) області.

Найнижчий інтерес до купівлі житла зафіксовано у прифронтових регіонах.

Фактори, які впливають на рішення про купівлю нерухомості

Для понад половини опитаних (51%) найважливішим фактором є стабільність власних доходів та економічні прогнози. Рівень цін на ринку нерухомості важливий для 41%, ситуація на фронті та безпекові ризики — для 40% респондентів. 29% опитаних важлива наявність державних програм підтримки, 8% - міжнародна допомога.

Економічні очікування респондентів також впливають на рішення щодо купівлі житла. 41% опитаних відкладають придбання житла через економічну ситуацію, 23% планують купити раніше, щоб випередити зростання цін на нерухомість.

