Рада ухвалила новий закон про житлову політику: що зміниться Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Рада ухвалила новий закон про житлову політику: що зміниться

Верховна Рада України 13 січня 2026 року прийняла в другому читанні та в цілому проєкт Закону № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ закладає нову системну модель формування та реалізації державної житлової політики і замінює застарілу нормативну базу.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

У зв’язку з ухваленням нового закону визнано такими, що втратили чинність Житловий кодекс України і Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Це означає фактичний перехід до нової, сучасної моделі регулювання житлових відносин в Україні.

Ключові положення закону

Законом встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики, зокрема:

принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин;

вимоги до споживчої якості житла;

механізми державної підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

порядок формування та використання державного, комунального і приватного житлових фондів;

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлової політики.

Правила щодо службового житла. Відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити.

Виняток — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Ще один інструмент, який запроваджується — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуть нове соціальне житло.

У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення — військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

Терміни, механізми та категорії отримувачів підтримки

Документом визначено ключові терміни, зокрема:

житло та житлові фонди;

доступне і соціальне житло;

житло для тимчасового проживання;

оператори доступного та соціального житла;

револьверний фонд.

Також закон встановлює:

механізми реалізації права на житло;

коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою;

порядок надання соціального та службового житла;

умови діяльності операторів доступного і соціального житла;

правила управління, утримання та реновації житлового фонду.

Нові інструменти житлової політики

Законом запроваджується низка нових інструментів, серед яких:

єдина інформаційно-аналітична житлова система;

фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

револьверні фонди для фінансування житлових програм;

інструменти публічно-приватного партнерства у житловому будівництві;

механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду;

нові підходи до стратегічного планування житлової політики — на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Положення закону формують основу житлової політики з урахуванням стандартів і норм керівних документів Європейського Союзу та вимог статті 47 Конституції України щодо права громадян на житло.

Крім того, документ створює сприятливе правове середовище для залучення міжнародної фінансової допомоги та донорських ресурсів з метою формування та розвитку житлових фондів.

