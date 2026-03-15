Держстат показав, як змінювались ціни на продукти, компослуги та транспорт в лютому 2026 (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Як повідомляє Держстат, інфляція на споживчому ринку в лютому 2026 року порівняно із січнем становила 1,0%, із лютим 2025 року — 7,6%.

Базова інфляція в лютому 2026р. порівняно із січнем становила 0,7%, із лютим 2025 р. — 7,0%.

Як мінялись ціни

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі.

На 6,1−0,4% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої.

Водночас на 4,1−0,3% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,7%, зокрема, одяг — на 3,0%, взуття — на 2,2%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,3%. Водночас на 2,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.

