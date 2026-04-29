АМКУ розглядає можливу змову в аукціоні з продажу земельної ділянки у Львівській області

Розпочато розгляд справи щодо можливої змови в аукціоні з продажу земельної ділянки у Львівській області.

Про це повідомляє АМКУ

28 квітня 2026 року Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Логістична компанія «Захід Ресурс» та товариством з обмеженою відповідальністю «ГрінХауз Компані» порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час здійснення заходів державного контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту економічної конкуренції Відділення встановило, що вказані суб’єкти господарювання брали участь у трираундовому англійському аукціоні за лотом «Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,6438 га, кадастровий номер: 4620910100:29:009:0253, що розташована за адресою:

Львівська область, Львівський район, м. Городок, вулиця Зарицького, 32, категорія земель — землі житлової та громадської забудови, цільове призначення — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)", організованого у 2024 році Городоцькою міською радою.

У ході попереднього дослідження обставин зазначених аукціонів Західне МТВ АМКУ виявило факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку вказаних учасників. З огляду на це розпочато розгляд справи.

