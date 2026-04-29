У Системі BankID НБУ відновлюються тарифи на послуги (терміни та суми) Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

У Системі BankID НБУ з 24 червня 2026 року відновлюються тарифи на послуги, що надаються Національним банком її абонентам, зокрема за їх підключення до системи та оброблення нею успішних ідентифікацій користувачів.

Про це пише НБУ

Мета

Відновлення тарифів запроваджується з метою забезпечення можливостей для ефективного розвитку системи та відшкодування витрат на її супроводження.

Тарифи встановлюються лише для комерційних абонентів — банків та інших юридичних осіб, що надають комерційні послуги, і не стосуються користувачів системи — фізичних осіб.

НБУ залишає безплатними послуги для абонентів, які використовують Систему BankID НБУ для надання користувачам виключно некомерційних послуг (послуги, що надаються державними установами, закладами освіти публічного права, громадськими організаціями тощо).

Для комерційних абонентів запроваджуються оновлені тарифи на послуги Національного банку (тарифи зазначено без урахування ПДВ, послуги підлягають оподаткуванню ПДВ):

АІ інфографіка finance.ua

Відповідні зміни ухвалені постановою Правління Національного банку України від 24 квітня 2026 року № 45 «Про затвердження Змін до тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в окремих сферах його діяльності».

До цього Finance.ua зазначав , що Рада Національного банку України 27 квітня 2026 року затвердила консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт про управління за 2025 рік.

Раніше у Нацбанку розповіли , як війна на Близькому Сході впливає на економіку та ціни в Україні. За оцінками НБУ, загальний вплив дорогого палива на інфляцію у 2026 році може становити від 1,5% до 2,8% (враховуючи вторинні ефекти). Проте остаточні цифри будуть оприлюднені в новому макропрогнозі, оскільки існують і стримуючі чинники.

Прямий вплив на український ВВП наразі обмежений, проте Нацбанк вбачає загрози у вторинних ефектах. Зокрема, йдеться про можливе вичерпання світових запасів зброї та збільшення доходів рф від продажу нафти.

