НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків
Хто увійшов до переліку
- ПрАТ «Граве Україна страхування життя» (страхування життя);
- АТ «СК «ТАС» (страхування життя);
- ПАТ «НАСК «Оранта»;
- АТ «СК «Інго»;
- ПрАТ «СК «Уніка»;
- ПрАТ «СК «Універсальна»;
- АТ «СК «Аркс»;
- ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»;
- ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»;
- АТ «СГ «ТАС»;
- ПрАТ «СК «УСГ»;
- ПрАТ «СК «ВУСО»;
- ПрАТ «СК «Арсенал Страхування».
Посилені вимоги до діяльності
- наглядова рада має складатися щонайменше з п’яти осіб;
- у складі ради повинно бути не менше трьох незалежних директорів;
- обов’язкове створення комітетів з аудиту, управління ризиками та винагород і призначень;
- головами комітетів можуть бути лише незалежні директори;
- заборонено передавати на аутсорсинг функції управління ризиками та комплаєнсу;
- не допускається поєднання ключових функцій (ризик-менеджмент, комплаєнс, актуарна діяльність) в одній особі.
