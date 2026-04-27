0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків

Фондовий ринок
193
Перелік сформовано на підставі показників регуляторної звітності
Національний банк України вперше оприлюднює перелік страховиків, які набули статусу значимого страховика станом на 1 січня 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Перелік сформовано на підставі показників регуляторної звітності, поданої страховими компаніями відповідно до вимог Національного банку. Оцінювання здійснювалося за середніми обсягами діяльності на кінець двох попередніх календарних років.

Хто увійшов до переліку

До переліку значимих страховиків увійшли 13 компаній, з яких дві працюють у сегменті страхування життя:
  • ПрАТ «Граве Україна страхування життя» (страхування життя);
  • АТ «СК «ТАС» (страхування життя);
  • ПАТ «НАСК «Оранта»;
  • АТ «СК «Інго»;
  • ПрАТ «СК «Уніка»;
  • ПрАТ «СК «Універсальна»;
  • АТ «СК «Аркс»;
  • ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»;
  • ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»;
  • АТ «СГ «ТАС»;
  • ПрАТ «СК «УСГ»;
  • ПрАТ «СК «ВУСО»;
  • ПрАТ «СК «Арсенал Страхування».

Посилені вимоги до діяльності

Для значимих страховиків встановлюються підвищені вимоги до системи управління та внутрішнього контролю.
Зокрема, передбачено:
  • наглядова рада має складатися щонайменше з п’яти осіб;
  • у складі ради повинно бути не менше трьох незалежних директорів;
  • обов’язкове створення комітетів з аудиту, управління ризиками та винагород і призначень;
  • головами комітетів можуть бути лише незалежні директори;
  • заборонено передавати на аутсорсинг функції управління ризиками та комплаєнсу;
  • не допускається поєднання ключових функцій (ризик-менеджмент, комплаєнс, актуарна діяльність) в одній особі.
Система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання ключових функцій управління з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.
Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності страховика з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.
Підрозділ внутрішнього аудиту має оцінювати ефективність організації корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.
За матеріалами:
Finance.ua
СтрахуванняНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems