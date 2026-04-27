НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків Сьогодні 15:24

Національний банк України вперше оприлюднює перелік страховиків, які набули статусу значимого страховика станом на 1 січня 2026 року.

Перелік сформовано на підставі показників регуляторної звітності, поданої страховими компаніями відповідно до вимог Національного банку. Оцінювання здійснювалося за середніми обсягами діяльності на кінець двох попередніх календарних років.

Хто увійшов до переліку

До переліку значимих страховиків увійшли 13 компаній, з яких дві працюють у сегменті страхування життя:

ПрАТ «Граве Україна страхування життя» (страхування життя);

АТ «СК «ТАС» (страхування життя);

ПАТ «НАСК «Оранта»;

АТ «СК «Інго»;

ПрАТ «СК «Уніка»;

ПрАТ «СК «Універсальна»;

АТ «СК «Аркс»;

ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»;

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»;

АТ «СГ «ТАС»;

ПрАТ «СК «УСГ»;

ПрАТ «СК «ВУСО»;

ПрАТ «СК «Арсенал Страхування».

Посилені вимоги до діяльності

Для значимих страховиків встановлюються підвищені вимоги до системи управління та внутрішнього контролю.

Зокрема, передбачено:

наглядова рада має складатися щонайменше з п’яти осіб;

у складі ради повинно бути не менше трьох незалежних директорів;

обов’язкове створення комітетів з аудиту, управління ризиками та винагород і призначень;

головами комітетів можуть бути лише незалежні директори;

заборонено передавати на аутсорсинг функції управління ризиками та комплаєнсу;

не допускається поєднання ключових функцій (ризик-менеджмент, комплаєнс, актуарна діяльність) в одній особі.

Система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання ключових функцій управління з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

Система управління ризиками має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності страховика з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

Підрозділ внутрішнього аудиту має оцінювати ефективність організації корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

