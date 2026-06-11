Смілянський відреагував на плани «Нової пошти» купити банк Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував інформацію про те, що група компаній Nova, до якої входить «Нова пошта», веде переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Смілянського, після появи цієї інформації в ЗМІ у нього почали запитувати, чому право на створення такого банку може отримати не «Укрпошта», яка тривалий час просувала відповідні законодавчі зміни.

Закон створювали для розширення доступу до фінансових послуг

Смілянський наголосив, що пишається тим, що закон про банки фінансової інклюзії, над яким працювали команда «Укрпошти», представники профільного комітету Верховної Ради та який підтримав президент України, почне діяти незалежно від того, хто буде першим.

«Бо ми розробляли цей закон, щоб вирішити проблему мільйонів людей, які не мають доступу до фінансових послуг, ветеранів та людей з інвалідністю, які не можуть отримати їх удома, людей у прифронтових регіонах, де немає банків та банкоматів», — пояснив Смілянський.

Також керівник «Укрпошти» вважає, що нинішня ситуація «ставить крапку в питанні про те, що закон розроблявся під Смілянського».

Водночас він зазначив, що «Нова пошта» не зможе повністю охопити всі категорії населення, які потребують фінансових послуг.

«Бо такої розгалуженої мережі листонош (понад 10 000), які доходять до мільйонів людей додому (в тому числі до людей похилого віку та лежачих) або доїжджають на понад 1800 пересувних відділеннях до більш ніж 26 000 населених пунктів, у них немає. Вона є в Укрпошти. Проте певні проблеми вони, безумовно, закриють. І ми ще почуємо стогони банківського сектору про те, хто і як з ними конкурує», — додав Смілянський.

Він також нагадав, що раніше «Укрпошта» розглядала можливість придбання Альпарі Банку та ПінБанку, однак не змогла реалізувати ці плани.

Що відомо про плани «Нової пошти»

Як повідомила «Економічна правда» з посиланням на джерела на фінансовому ринку та в Національному банку, група компаній «Нова», до якої входить «Нова пошта», веде активні переговори щодо придбання банку та вже до кінця літа може отримати статус першого в Україні банку фінансової інклюзії (БФІ).

За даними співрозмовників видання, йдеться про купівлю «БТА Банку». Формально документи на придбання ще не подані, однак сторони вже підписали меморандум про подальшу угоду. Завершити процес планують у серпні 2026 року.

В Нацбанку підтвердили інтерес «Нової пошти» до банківської діяльності.

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«Можемо підтвердити, що компанія „Нова пошта“ має інтерес до здійснення банківської діяльності, зокрема у статусі банку фінансової інклюзії», — зазначили у Нацбанку у відповіді на запит ЕП.

Після купівлі банку компанія не планує зберігати його повноцінну банківську ліцензію. Натомість вона має намір відмовитися від неї та отримати обмежену ліцензію банку фінансової інклюзії, що передбачено чинним законодавством. Такий статус дозволить надавати базові банківські послуги, однак міститиме обмеження. Зокрема, БФІ не зможе кредитувати великий бізнес і матиме певні ліміти на кредитування населення.

Що відомо про банки фінансової інклюзії в Україні

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про розвиток фінансової інклюзії, який дозволяє створювати банки на базі поштових операторів.

Банк фінансової інклюзії може працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії. Його основним завданням є обслуговування громадян та мікропідприємств, які не мають стабільного доступу до фінансових послуг, зокрема в районах, наближених до зони бойових дій, на деокупованих територіях та серед соціально вразливих груп населення.

Такі банки можуть надавати фінансові послуги фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування.

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