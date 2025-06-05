У Нацбанку пояснили, як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися Сьогодні 09:02

У Нацбанку пояснили, як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися

У вівторок, 3 червня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13018-д, який відкриває шлях до створення нового типу фінансових установ — банків фінансової інклюзії. Такі банки зможуть працювати на основі обмеженої банківської ліцензії.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Через війну чимало регіонів України, особливо прифронтових та деокупованих, залишилися без доступу до банківських послуг. У таких зонах часто не працюють відділення, а інтернет-зв'язок — нестабільний, тож і дистанційні сервіси не завжди доступні.

Завдяки Банку фінансової інклюзії (БФІ) мешканці віддалених районів та малі підприємці зможуть отримувати необхідні банківські послуги.

Як працюватимуть БФІ

Обмежена банківська ліцензія дозволить створювати БФІ великим роздрібним або поштовим компаніям, які вже мають широку мережу відділень і клієнтів. Новостворені банки повинні будуть працювати як окремі юридичні особи у формі акціонерного товариства.

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Хто зможе скористатися послугами установи

Такі банки обслуговуватимуть:

фізичних осіб;

малий бізнес;

благодійні та громадські організації;

державні органи та органи місцевого самоврядування;

інших споживачів фінансових послуг.

При цьому вони не зможуть працювати з середнім та великим бізнесом або здійснювати складні фінансові операції на ринку капіталу. Також буде обмежено максимальну суму кредиту для одного позичальника.

Вимоги до таких банків

Хоча ліцензія буде обмеженою, вимоги до БФІ залишаються такими ж, як до звичайних банків:

обов’язковий розмір капіталу;

система управління ризиками;

ділова репутація власників і керівництва;

прозорість і контроль з боку Нацбанку.

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Установа має відповідати всім вимогам і нормативам Національного банку. Жодних послаблень не передбачається.

Як створити банк фінансової інклюзії

Щоб отримати статус БФІ, компанія має подати до НБУ не лише стандартний пакет документів, а й:

стратегію розвитку банку;

бізнес-план на три роки з фокусом на фінансову інклюзію.

У плані мають бути чітко вказані:

цільові клієнти за сегментами;

регіони обслуговування, зокрема важкодоступні;

канали надання послуг, які зроблять фінансові сервіси доступнішими.

Довідка Finance.ua:

про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла «Укрпошта»;

очікується, що Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг;

наразі «Укрпошта» обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5.



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