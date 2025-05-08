«Укрпошта» перенесла запуск нового мобільного додатку — Finance.ua

«Укрпошта» перенесла запуск нового мобільного додатку
АТ «Укрпошта» запустить новий мобільний додаток для клієнтів у другому кварталі 2025 року.
Про це повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA.
«Щодо планiв на другий квартал 2025 року — компанiя планує запустити новий мобiльний застосунок для клiєнтiв (…), де тепер автоматично будуть пiдвантажуватися посилки, платежi та iншi послуги», — йдеться у повідомленні.
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Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував плани запуску додатку на листопад 2024 року.
Смілянський також розповів, що мобільний додаток, який «Укрпошта» використовує для інформування клієнтів нині, вже застарів, і назріла потреба його вдосконалити. Зокрема, наразі його трек потребує введення даних вручну. В новому застосунку вони «залітатимуть» автоматично, щойно до клієнта прямуватиме посилка, будуть приходити push-сповіщення.
У новому застосунку можна буде посилку перенаправити на інше відділення, оплатити її, бачити всі етапи шляху її доставки.
Смілянський підкреслив, що новий мобільний додаток — це власна розробка IT-департаменту «Укрпошти». У 2024 році він проходив тестування за допомогою 22 тис. працівників компанії.
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