Квартири в Києві та Івано-Франківську: як змінилися пропозиція і ціни

В Києві та Івано-Франківську пропозиція повертається до рівня 2024 року

У Києві кількість оголошень про продаж квартир за рік зменшилася на 4%, тоді як в Одесі пропозиція зросла на 32%. За останній місяць зміни були незначними: у столиці кількість оголошень скоротилася на 2%, а в Одесі збільшилася на 2%.

Про це свідчать дані ЛУН

У Києві пропозиція продажу скорочується, тоді як оренди — зростає. Одне з можливих пояснень: частина власників, які виїжджають зі столиці, вирішують здавати житло, а не продавати. Водночас кількість оголошень може скорочуватися й завдяки купівлі квартир.

У Києві скоротилася пропозиція великих квартир

Найбільше в Києві поменшало оголошень про продаж великих квартир.

Порівняно з вереснем торік пропозиція квартир із чотирма й більше кімнатами скоротилася на 18%, трикімнатних — на 9%, двокімнатних — на 4%. А однокімнатних, навпаки, побільшало на 4%. Зараз на них припадає понад третина оголошень про продаж у столиці.

В Івано-Франківську пропозиція квартир скоротилася

В Івано-Франківську кількість оголошень за цей період скоротилася на 27%.

Двокімнатних у продажу стало менше на 32%, трикімнатних — на 33%. При цьому Івано-Франківськ — ринок, що розвивається, з активним будівництвом нового житла.

Скорочення пропозиції на такому ринку може вказувати на те, що квартири знаходять покупців, зокрема серед людей, які переїхали з інших міст. За останній місяць оголошень тут побільшало на 4%.

Як змінилися ціни на квартири в Києві та Івано-Франківську

Для оцінки ситуації на ринку нерухомості важливо враховувати ширшу динаміку. Наразі вибір квартир скорочується, але в Києві та Івано-Франківську пропозиція повертається до рівня 2024 року. Тобто аномальним було не нинішнє скорочення, а зростання пропозиції минулого року.

Водночас попит на житло зберігається, українці продовжують купувати нерухомість, а кількість квартир на продаж зменшується.

За рік середня ціна однокімнатної квартири у столиці майже не змінилася. Водночас двокімнатні квартири подешевшали на 6% у валютному еквіваленті до $98 800.

В Івано-Франківську, навпаки, однокімнатні квартири подорожчали на 24% до $48 900. Ціни на двокімнатні зросли на 19% і становлять у середньому $68 400.

В Одесі побільшало оголошень про продаж квартир

В Одесі оголошень побільшало в усіх категоріях: двокімнатних — на 36%, однокімнатних — на 33%, трикімнатних — на 23%.

В інших містах річні зміни помірніші: у Львові оголошень побільшало на 8%, у Дніпрі — на 5%, в Ужгороді — на 4%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав , що восени 2026 року київський ринок вторинного житла демонструє поєднання кількох тенденцій. Медіанні ціни в оголошеннях знижуються, квартири продаються швидше, а їхня доступність відносно зарплат покращується.