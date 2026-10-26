Новобудови Києва та області: скільки коштують квартири та паркомісця

Загалом столичні новобудови за рік подорожчали на 18%, а в області — на 20,5%. При цьому темпи зростання цін у Києві прискорилися за останні півроку. Ринок також відрізняється залежно від класу житла: поки комфорт-сегмент активно дорожчає, економ- і преміумновобудови за останні пів року втратили частину вартості.

Такі дані наводить ЛУН у дослідженні первинного ринку нерухомості Києва та Київської області за жовтень 2026 року.

Де найдешевші та найдорожчі новобудови в Києві й області

У жовтні медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Києва сягнула 65 тис. грн. За рік вона зросла на 18%, або на 9,9 тис. грн. У Київській області квадратний метр коштує медіанно 43 тис. грн — на 20,5% більше, ніж рік тому.

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Отже, житло в столиці приблизно в півтора раза дорожче, ніж в області. Різниця становить 22 тис. грн за квадратний метр, або близько 51%.

Ціни на новобудови за районами Києва

Найвищі ціни традиційно зафіксовані в центральних районах столиці. На Печерську медіанна стартова вартість квадратного метра становить 130 тис. грн — удвічі більше за загальноміський показник.

До найдорожчих районів також належать:

Шевченківський — 81,1 тис. грн за кв. м;

Подільський — 72,1 тис. грн за кв. м.

Найбюджетніші новобудови представлені в Деснянському районі, де медіанна ціна становить 38,3 тис. грн за кв. м. Це приблизно у 3,4 раза менше, ніж на Печерську.

Цікаво, що за вартістю квадратного метра передмістя вже може конкурувати з окремими районами столиці. Наприклад, в Ірпені медіанна ціна становить 51,8 тис. грн — стільки ж, скільки в Дніпровському районі Києва. У Гостомелі квадратний метр коштує 38,3 тис. грн, як і в Деснянському районі столиці.

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Скільки коштує житло різних класів

Вартість новобудов у Києві суттєво залежить від класу житла.

найдоступнішим залишається економ-сегмент із медіанною ціною 40,5 тис. грн за квадратний метр;

у комфорт-класі показник сягає 56,3 тис. грн;

у бізнес-класі — 83,3 тис. грн;

а в преміумі — 158 тис. грн.

У Київській області ціновий розрив між класами менший. Медіанна вартість квадратного метра становить:

економ-клас — 35,7 тис. грн;

комфорт-клас — 42,2 тис. грн;

бізнес-клас — 50,2 тис. грн;

преміум-клас — 54,3 тис. грн.

Скільки коштують паркомісця в новобудовах

Окремою витратою під час купівлі квартири може стати паркомісце. У Києві його медіанна стартова ціна залежить від класу житлового комплексу.

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У комфорт-класі паркомісце коштує $18 тис., у бізнес-класі — $31 тис., а в преміумі — $44 тис. Різниця між комфорт- і преміумсегментами становить приблизно 2,4 раза.

На вартість паркінгу впливає й розташування новобудови. Найдорожчі пропозиції зафіксовані на Печерську, де медіанна ціна паркомісця сягає $41,2 тис. Найдоступніші — у Деснянському районі, де показник становить $7,4 тис. Різниця перевищує 5,5 раза.