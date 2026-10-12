В Україні запровадять спеціальні паркомісця для водіїв з дітьми до трьох років: схвалено постанову

Для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, запровадять нові розпізнавальні знаки на автомобілях

В Україні облаштують спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка передбачає нову розмітку, дорожні знаки із зображенням дитячого візка та спеціальні позначки на автомобілях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

«Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху», — зазначив Вигівський.

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Скільки паркомісць виділять для водіїв із маленькими дітьми

На паркувальних майданчиках спеціальні місця для автомобілів, якими перевозять дітей віком до трьох років, мають становити не менше ніж 5% від загальної кількості паркомісць. Водночас на кожному майданчику повинно бути щонайменше одне таке місце.

Спеціальні паркомісця позначатимуть відповідною дорожньою розміткою та табличками із зображенням дитячого візка. Вони мають розташовуватися на відстані не більш як 50 метрів від в’їзду на паркувальний майданчик.

Які позначки мають бути на авто

Для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, запровадять нові розпізнавальні знаки на автомобілях.

Водночас водії, які використовують такі позначки, повинні мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини.

Довідка Finance.ua: