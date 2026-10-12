0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запровадять спеціальні паркомісця для водіїв з дітьми до трьох років: схвалено постанову

Особисті фінанси
38
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, запровадять нові розпізнавальні знаки на автомобілях
Для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, запровадять нові розпізнавальні знаки на автомобілях
В Україні облаштують спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка передбачає нову розмітку, дорожні знаки із зображенням дитячого візка та спеціальні позначки на автомобілях.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
«Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху», — зазначив Вигівський.

Скільки паркомісць виділять для водіїв із маленькими дітьми

На паркувальних майданчиках спеціальні місця для автомобілів, якими перевозять дітей віком до трьох років, мають становити не менше ніж 5% від загальної кількості паркомісць. Водночас на кожному майданчику повинно бути щонайменше одне таке місце.
Спеціальні паркомісця позначатимуть відповідною дорожньою розміткою та табличками із зображенням дитячого візка. Вони мають розташовуватися на відстані не більш як 50 метрів від в’їзду на паркувальний майданчик.

Які позначки мають бути на авто

Для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років, запровадять нові розпізнавальні знаки на автомобілях.
Водночас водії, які використовують такі позначки, повинні мати електронний або паперовий документ, що підтверджує вік дитини.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12437, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років, у жовтні 2025 року. За документ проголосували 276 народних депутатів;
  • згідно з текстом документу, органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендовано сприяти створенню окремих паркомісць для транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems