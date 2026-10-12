В Україні запровадять спеціальні паркомісця для водіїв з дітьми до трьох років: схвалено постанову
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Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12437, який запроваджує спеціальні паркомісця для водіїв із дітьми віком до трьох років, у жовтні 2025 року. За документ проголосували 276 народних депутатів;
- згідно з текстом документу, органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендовано сприяти створенню окремих паркомісць для транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани.
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