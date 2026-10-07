Оформлення допомоги по безробіттю: розмір виплат та умови отримання

У період пошуку нового місця роботи можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу від держави

Втрата роботи у нинішні турбулентні часи може здаватися справжньою катастрофою: звичний дохід зникає, а витрати залишаються. Саме тому важливо пам’ятати, що у період пошуку нового місця роботи можна оформити статус безробітного та отримувати допомогу від держави.

Для вашої зручності Finance.ua в одному матеріалі зібрав інформацію про те:

хто має право на статус безробітного та допомогу за законом;

як оформити статус;

які документи потрібні;

які суми виплачують у 2026 році;

скільки часу можна отримувати допомогу;

що робити, якщо вам відмовляють у виплатах.

Зберігайте та поширюйте між знайомими та друзями. Нехай ця інформація буде під рукою у момент, коли вона найбільше потрібна.

Також нагадаємо, що у межах цього проєкту ми пишемо про можливості та рішення для соціально вразливих груп. Зокрема, вже опубліковано тексти про фінансові типи допомоги для ВПО, пільги та виплати для пенсіонерів, актуальні підтримки українців за кордоном тощо.