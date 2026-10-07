Оформлення допомоги по безробіттю: розмір виплат та умови отримання
- хто має право на статус безробітного та допомогу за законом;
- як оформити статус;
- які документи потрібні;
- які суми виплачують у 2026 році;
- скільки часу можна отримувати допомогу;
- що робити, якщо вам відмовляють у виплатах.
🔎 ОФОРМЛЕННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ
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