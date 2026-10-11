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Чи можуть не платити зарплату під час випробувального терміну

Особисті фінанси
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Що потрібно знати про випробувальний термін
Що потрібно знати про випробувальний термін, Фото: magnific
Під час випробувального терміну роботодавець повинен виплачувати працівнику зарплату та дотримуватися норм трудового законодавства.
Про це пише «Судово-юридична газета».

Чи повинні платити зарплату під час випробувального терміну

Стаття 26 Кодексу законів про працю України передбачає, що працівник, якого офіційно прийняли на роботу з умовою про випробування, має такі самі трудові права, як і інші наймані працівники.
Випробувальний термін не є безкоштовним стажуванням і не звільняє роботодавця від обов’язку виплачувати заробітну плату.
Також під час цього періоду роботодавець не може звільнити працівника у будь-який момент без дотримання встановлених правил.
Якщо працівник не пройшов випробування, роботодавець має письмово попередити його про звільнення щонайменше за три дні.
За статтею 28 Кодексу законів про працю України, якщо після завершення випробувального терміну працівник продовжує працювати, вважається, що він успішно пройшов випробування. Після цього розірвання трудового договору можливе лише на загальних підставах.
Раніше Finance.ua писав, що на випробувальний термін працівникові зазвичай встановлюють посадовий оклад, що відповідає мінімальному розміру, передбаченому для відповідної посади.
Після успішного проходження випробувального терміну (або через певний період роботи, приміром, півроку чи рік) працівникові підвищують розмір посадового окладу, проте в межах встановленого діапазону для відповідної професійно-кваліфікаційної групи працівників (посади).
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
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