Чи можуть не платити зарплату під час випробувального терміну

Якщо працівник не пройшов випробування, роботодавець має письмово попередити його про звільнення щонайменше за три дні.
За статтею 28 Кодексу законів про працю України, якщо після завершення випробувального терміну працівник продовжує працювати, вважається, що він успішно пройшов випробування. Після цього розірвання трудового договору можливе лише на загальних підставах.
Раніше Finance.ua писав, що на випробувальний термін працівникові зазвичай встановлюють посадовий оклад, що відповідає мінімальному розміру, передбаченому для відповідної посади.
Після успішного проходження випробувального терміну (або через певний період роботи, приміром, півроку чи рік) працівникові підвищують розмір посадового окладу, проте в межах встановленого діапазону для відповідної професійно-кваліфікаційної групи працівників (посади).