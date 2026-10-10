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Загубили чек після покупки: чи можна повернути товар

Особисті фінанси
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Жінка з чеком у руках
Жінка з чеком у руках, Фото: magnific
Покупець має отримати розрахунковий документ під час придбання товару. Якщо чек загубився, а згодом виникла потреба повернути товар, варто зберегти інші підтвердження покупки.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Що робити, якщо чек загубився

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», продавець зобов’язаний видати покупцеві розрахунковий документ, який підтверджує факт придбання.
Це може бути касовий або товарний чек, квитанція чи інший передбачений законодавством документ.
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У разі втрати чека варто зібрати всі інші документи та відомості, які можуть підтвердити факт покупки, і звернутися до продавця зі своєю вимогою.
Під час онлайн-покупок таким підтвердженням можуть бути дані про замовлення, електронний чек або листування з продавцем.
Також рекомендують зберігати гарантійний талон, технічну документацію та інші документи, які стосуються товару.
Якщо чек надають в електронній формі, варто перевірити електронну пошту, номер телефону або інший канал, через який його мали надіслати.
Якщо продавець відмовляється задовольнити законну вимогу споживача, можна звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби.
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Споживачам радять під час кожної покупки одразу отримувати розрахунковий документ і зберігати його разом з іншими документами на товар.
Раніше Finance.ua писав, якщо ви випадково розбили чи пошкодили товар у магазині, працівники магазину не можуть вимагати від вас оплату.
Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено договором чи законом.
До моменту купівлі товар залишається власністю магазину, тому примушувати споживача оплачувати випадково пошкоджений або розбитий товар не можна.
За матеріалами:
Finance.ua
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