Коли покупцеві доведеться платити податок за знижку на товар Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси Онлайн-покупки, Фото: magnific

Акційна ціна не завжди означає лише економію. За певних умов отримана знижка може вважатися доходом і оподатковуватися. Вирішальним є те, кому саме та на яких умовах її надали.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Коли за знижку доведеться заплатити податки

Якщо магазин встановив однакову знижку для всіх або певної категорії покупців на однакових умовах, вона не вважається доходом і не оподатковується.

Йдеться, зокрема, про сезонні розпродажі, акції, а також пропозиції для всіх власників дисконтних карток, які можуть скористатися знижкою за визначених умов.

Проте, якщо компанія встановлює нижчу ціну індивідуально для конкретного покупця, сума знижки вважається додатковим благом. Такий дохід оподатковується ПДФО — 18% та військовим збором — 5%.

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Тобто податки нараховуються не на всю вартість товару, а саме на суму отриманої персональної знижки.

Наприклад, товар коштує 10 тис. грн, але магазин у межах загальної акції продає його всім покупцям за 8 тис. грн. Економія у 2 тис. грн у такому разі не є оподатковуваним доходом.

Якщо ж той самий товар за 8 тис. грн продають лише конкретному покупцю, різниця у 2 тис. грн вважається його додатковим благом і підлягає оподаткуванню.

Чи потрібно покупцеві сплачувати чи декларувати

Якщо персональну знижку надає юридична особа, саме вона виконує функції податкового агента: нараховує, утримує та сплачує до бюджету належні податки.