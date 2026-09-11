Як економити електроенергію при користуванні найпопулярнішими побутовими приладами Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси Як економити електроенергію при користуванні найпопулярнішими побутовими приладами

Якщо дізнатися, скільки електроенергії споживають ваші прилади і за яким тарифом ви її оплачуєте, можна порахувати, скільки коштує окремо година, день чи місяць роботи кожного з них.

Ми розповімо , як зробити ці розрахунки самостійно. За основу візьмемо стандартний тариф споживання електроенергії — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Дізнатися, скільки електроенергії споживає прилад, допоможуть такі формули:

Споживання (кВт·год) = потужність (кВт) x час роботи (год); Вартість = споживання x тариф (грн/кВт·год).

Порахуємо за цією формулою вартість роботи для кількох популярних електроприладів. Наприклад, для кондиціонера потужністю 2,5 кВт·год година роботи коштуватиме 10,8 грн. Якщо користуватися кондиціонером 4 години на день, сума буде становити 43,2 грн. Якщо ж використовувати кондиціонер щодня по 4 години протягом місяця (30 днів), то доведеться заплатити 1296 грн.

бойлер, потужність 2 кВт·год. Година роботи такого водонагрівача коштує 8,64 грн. Доба — 207,36 грн. За місяць (за умови, що бойлер не працював безперервно і спожив 200 кВт·год) доведеться заплатити 864 грн. Для пральної машини, потужністю 0,7 кВт·год, година роботи буде коштувати 3 грн. Одне прання на день у стандартному режимі тривалістю 2 години коштує 6 грн. Якщо вмикати по одному пранню кожен день протягом місяця, то за 60 годин роботи пральної машини ви заплатите 259 грн. Інший приклад —Година роботи такого водонагрівача коштує 8,64 грн. Доба — 207,36 грн. За місяць (за умови, що бойлер не працював безперервно і спожив 200 кВт·год) доведеться заплатити 864 грн. Для пральної машини, потужністю 0,7 кВт·год, година роботи буде коштувати 3 грн. Одне прання на день у стандартному режимі тривалістю 2 години коштує 6 грн. Якщо вмикати по одному пранню кожен день протягом місяця, то за 60 годин роботи пральної машини ви заплатите 259 грн.

Для електрочайника розрахунки дешо складніші, адже час закипання залежить від того, скільки води набрано у прилад. Наприклад, 1,5 л води закипає приблизно за 5 хвилин, тобто 0,083 години. Якщо потужність чайника 2 кВт, то за 0,083 години він буде споживати 0,166 кВт·год. Вартість такого кип’ятіння становить 0,72 грн. Якщо ж гріти менше води, то витрати будуть ще меншими. Однак через те, що електрочайник зазвичай часто використовується у побуті, щомісячне споживання може сягати до 50 кВт·год.

У такому разі за місяць користування чайником споживач платить 216 грн.

Щоб зрозуміти вартість роботи побутової техніки в своїй оселі, знайдіть потужність вашого електроприладу (на корпусі або в інструкції), порахуйте, скільки часу ви його використовуєте, а потім підставте ці дані у формулу.

Водночас враховуйте, який у вас лічильник і який тариф актуальний для вашої оселі. Такі дії можна повторити з кожним електроприладом і дізнатися, як саме формується ваша платіжка за електроенергію і за які пристрої ви платите найбільше. Нижче наведемо вартість однієї години роботи найпопулярніших побутових приладів:

Прилад (потужність) Вартість години роботи (грн) Електроплита (5 кВт) 21,6 грн Кондиціонер (2,5 кВт) 10, 8 грн Пральна машина (0,7 кВт) 3 грн Бойлер (2 кВт) 8,64 грн Електрочайник (2 кВт) 8,64 грн Мікрохвильова піч (1,5 кВт) 6,48 грн Пилосос (1,8 кВт) 7,77 грн Праска (2,2 кВт) 9,5 грн Холодильник (0,5 кВт) 2,16 грн

Як економити електроенергію

Скоротити витрати на електроенергію можна без кардинальних змін у повсякденному житті. Достатньо переглянути власні звички, ефективніше використовувати побутову техніку та звертати увагу на прості правила енергозбереження. Насамперед варто дотримуватися кількох базових рекомендацій, які допоможуть зменшити щоденне споживання електроенергії:

повністю вимикайте прилади з розетки після завершення використання, адже техніка в режимі очікування також може споживати електроенергію;

замініть традиційні лампи розжарювання на світлодіодні — вони споживають у 6−8 разів менше електроенергії та мають довший термін служби;

використовуйте таймери, реле, регулятори напруги або розетки з автоматичним вимкненням, щоб оптимізувати роботу приладів;

під час придбання нової техніки обирайте енергоефективні моделі з високим класом енергоспоживання.

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Водночас економніше використовувати електроенергію допоможе розуміння особливостей роботи кожного побутового приладу. Ось кілька практичних порад:

Електроплита. Під час приготування їжі накривайте каструлі кришками, адже це дозволяє швидше нагрівати страви та зменшити витрати електроенергії. Також варто використовувати відповідний розмір посуду та не вмикати плиту на максимальну потужність без потреби.

Під час приготування їжі накривайте каструлі кришками, адже це дозволяє швидше нагрівати страви та зменшити витрати електроенергії. Також варто використовувати відповідний розмір посуду та не вмикати плиту на максимальну потужність без потреби. Кондиціонер. Для ефективної роботи використовуйте енергоощадні режими, не встановлюйте надто низьку температуру та регулярно очищайте фільтри. Забруднені фільтри змушують прилад працювати інтенсивніше та витрачати більше електроенергії.

Для ефективної роботи використовуйте енергоощадні режими, не встановлюйте надто низьку температуру та регулярно очищайте фільтри. Забруднені фільтри змушують прилад працювати інтенсивніше та витрачати більше електроенергії. Пральна машина. Запускайте прання за повного завантаження барабана та обирайте режими з нижчою температурою, якщо це дозволяє тип тканини. Нагрівання води є одним із найбільш енерговитратних етапів роботи пральної машини.

Запускайте прання за повного завантаження барабана та обирайте режими з нижчою температурою, якщо це дозволяє тип тканини. Нагрівання води є одним із найбільш енерговитратних етапів роботи пральної машини. Бойлер. Оптимізуйте графік нагрівання води відповідно до власних потреб: використовуйте таймери, встановлюйте комфортну температуру та уникайте постійного підтримання максимального нагріву.

Оптимізуйте графік нагрівання води відповідно до власних потреб: використовуйте таймери, встановлюйте комфортну температуру та уникайте постійного підтримання максимального нагріву. Електрочайник . Наливайте лише необхідну кількість води для одного використання. Якщо гаряча вода потрібна протягом дня, зберігайте її в термосі — це допоможе уникнути повторного кип’ятіння.

. Наливайте лише необхідну кількість води для одного використання. Якщо гаряча вода потрібна протягом дня, зберігайте її в термосі — це допоможе уникнути повторного кип’ятіння. Пилосос. Регулярно очищайте фільтри та стежте за технічним станом приладу. Чистий фільтр дозволяє пилососу працювати ефективніше та споживати менше енергії.

Регулярно очищайте фільтри та стежте за технічним станом приладу. Чистий фільтр дозволяє пилососу працювати ефективніше та споживати менше енергії. Праска. Використовуйте відповідні температурні режими для різних типів тканин і за можливості прасуйте більшу кількість речей за один раз, щоб уникати частого нагрівання приладу.

Навіть невеликі зміни у щоденних звичках можуть помітно вплинути на обсяг споживання електроенергії та суму у щомісячній платіжці. Крім економії власних коштів, відповідальне використання електроенергії має важливе значення для стабільності української енергосистеми, яка продовжує працювати в умовах значного навантаження через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.